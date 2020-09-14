NVIDIA объявила о приобретении ARM за 40 млрд. долларов

Компания NVIDIA объявила о покупке разработчика технологий мобильных процессоров Arm у японской холдинговой компании SoftBank.

О том, что SoftBank ищет покупателя для бизнеса ARM Holdings стало известно в июле. В числе потенциальных покупателей изначально называлась Apple, что вполне логично, учитывая грядущий переход купертиновского гиганта с процессоров Intel на CPU собственной разработки на базе архитектуры ARM. Позже появились сообщения, что NVIDIA полна решимости приобрести активы ARM Holdings, планируя рассчитаться денежными средствами и акциями. Против продажи ARM компании NVIDIA выступил сооснователь ARM, назвав потенциальную сделку большой «большой ошибкой», а последние сообщения указывали, что если продажа ARM и состоится, то не NVIDIA, а консорциуму из нескольких компаний, в который может войти и Samsung. Тем не менее именно NVIDIA выступила единоличным покупателем ARM.

Сумма сделки составляет 40 млрд. долларов. Это заметно меньше предполагаемой суммы в 52 млрд. долларов, которую, как говорилось в более ранних сообщениях, сооснователь SoftBank Масаеси Сон планировал выручить от продажи активов. Но эта сделка все равно является одним из крупнейших приобретений в истории в полупроводниковой отрасли.

NVIDIA выплатит SoftBank 12 млрд. долларов денежными средствами и еще 21,5 млрд. долларов — своими акциями. При условии достижения ARM определенных целей, NVIDIA выплатит дополнительно еще 5 млрд. долларов. Еще 1,5 миллиарда в акциях получат сотрудники ARM. Итого получается 40 миллиардов долларов.

ARM продолжит работать как независимое подразделение NVIDIA. Штаб-квартира разработчика процессорных архитектур останется в Великобритании, а сама компания «продолжит использовать свою модель открытого лицензирования, сохраняя при этом глобальный нейтралитет клиентов».