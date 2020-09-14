14.09.2020

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NVIDIA и ARM создадут исследовательский центр в Кембридже

ARM

Компания NVIDIA, после объявления о покупке ARM сообщила, что создаст с ней открытый исследовательский центр в Кембридже, где когда-то жили такие выдающиеся ученые, как Иссаак Ньютон и Алан Тьюринг, в честь которых названы некоторые технологии NVIDIA. Именно в Кембридж приедут ведущие ученые и инженеры со всего мира, чтобы развивать новые технологии ИИ.

По мнению NVIDIA искусственный интеллект – это самая мощная технологическая сила нашего времени. Хотя ИИ зародился в центрах обработки данных, он быстро переходит на периферию — в магазины, склады, больницы, аэропорты, где интеллектуальные датчики, подключенные к компьютерам с ИИ, могут ускорить и оптимизировать рутинные операции.

Центр в Кембридже будет включать:

  • Суперкомпьютер на базе ARM/NVIDIA: ожидается, что это будет один из самых мощных суперкомпьютеров ИИ в мире, сочетая в себе самые передовые процессоры ARM и новейшие графические ускорители NVIDIA, соединенные DPU NVIDIA Mellanox (пример суперкомпьютера Fugaku на базе ARM доказывает, что это возможно),
  • Исследовательские стипендии и партнерства: в исследовательском центре будет сотрудничество с академическими кругами и промышленностью для проведения исследований, охватывающих все передовые разработки в различных областях,
  • Обучение искусственному интеллекту: образовательное подразделение NVIDIA, Институт DEEP LEARNING AI, обучило более 250000 студентов фундаментальным и прикладным дисциплинам, связанным с ИИ. Подобный институт будет создан на базе Кембриджа, что позволит увеличить количество студентов;
  • Акселератор для стартапов: большинство передовой разработки в области ИИ выполняется стартапами. NVIDIA Inception, программа акселератора стартапов, насчитывает более 6000 участников, из которых более 400 находятся в Великобритании. NVIDIA продолжит свои инвестиции в этой области, помогая развиваться новым «единорогам»;
  • Отраслевое сотрудничество: исследовательский центр NVIDIA AI станет открытым центром отраслевого сотрудничества с промышленными предприятиями самого разного профиля.
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