NVIDIA и ARM создадут исследовательский центр в Кембридже

Компания NVIDIA, после объявления о покупке ARM сообщила, что создаст с ней открытый исследовательский центр в Кембридже, где когда-то жили такие выдающиеся ученые, как Иссаак Ньютон и Алан Тьюринг, в честь которых названы некоторые технологии NVIDIA. Именно в Кембридж приедут ведущие ученые и инженеры со всего мира, чтобы развивать новые технологии ИИ.

По мнению NVIDIA искусственный интеллект – это самая мощная технологическая сила нашего времени. Хотя ИИ зародился в центрах обработки данных, он быстро переходит на периферию — в магазины, склады, больницы, аэропорты, где интеллектуальные датчики, подключенные к компьютерам с ИИ, могут ускорить и оптимизировать рутинные операции.

Центр в Кембридже будет включать: