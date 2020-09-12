Новые очки Bose со встроенными динамиками

Компания Bose, специализирующаяся на производстве аудиотехники, пополнила фирменную линейку очков Frames моделями Tenor, Tempo и Soprano. Отличия заключаются в форме оправы и цвете тонировки стекол. При этом новинки оснащены встроенными динамиками, а также сенсорными панелями для управления плейлистом. Также очки получили по два встроенных микрофона для использования в качестве гарнитуры при сопряжении со смартфоном. Время автономной работы моделей Soprano и Tenor достигает 5,5 часа в режиме воспроизведения музыки. Очки оснащены модулями Bluetooth 5.1, получили ударопрочные и устойчивые к царапинам линзы, которые при желании можно заменить на оптические стекла или стекла с другой тонировкой.

Модель Bose Tempo позиционируется как спортивный аксессуар, оснащаются пружинными петлями и эргономичными дужками, а также поставляются с тремя парами подушечек для носа. Очки получили аккумулятор с обещанной автономностью до 8 часов и 22 мм широкополосные драйверы, громкость которых позволяет слышать музыку во время езды на велосипеде даже при большой скорости.

Цена каждой модели составляет 249 долларов.