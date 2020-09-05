Ноутбуки Honor MagicBook и MagicBook Pro получили процессоры AMD Ryzen

На выставке IFA 2020 бренд Honor представил ноутбуки MagicBook и MagicBook Pro на базе процессоров AMD Ryzen.

Honor MagicBook Pro — альтернативный вариант MagicBook Pro с процессорами Intel, который был представлен в мае этого года.

Устройство оснащено 16,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и 100% охватом цветового пространства sRGB, процессором AMD Ryzen 5 4600H c частотой до 4 GHz и встроенной графикой Vega 6. Honor MagicBook Pro поставляется с 16 Gb оперативной памяти DDR4 и NVMe SSD на 512 Gb.

Ноутбук оснащен аккумуляторной батареей емкостью 56 Вт·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт через порт USB-C. Заявлено около 11 часов автономной работы. В наличии полноразмерная клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения, три порта USB 3.2 Type-A, видеовыход HDMI 2.0, USB-C и 3.5-мм аудиоразъем. Корпус ноутбука выполнен из алюминия. Вес составляет 1.7 кг.

Продажи Honor MagicBook Pro в Европе стартуют 7 сентября. Стоимость 900 евро.

MagicBook поставляется в двух версиях. MagicBook 14 – оснащен 14-дюймовым IPS-экраном. MagicBook 15 оборудован 15.6-дюймовым IPS-дисплеем. Разрешение экранов Full HD.

Они получили процессор AMD Ryzen 5 4500U c частотой до 4 GHz и встроенной графикой Vega 6. Оперативной памяти DDR4 может быть установлено 8 или 16 Gb, NVMe SSD — 256 или 512 Gb.

Емкость аккумуляторов составляет 42 Вт ч и 56 Вт ч соответственно. Поддерживается 65 Вт зарядка через USB-C. Доступны порты USB-C, USB-A 3.0, USB-A 2.0, HDMI, 3.5-мм аудиоразъем. Корпус ноутбуков изготовлен из алюминия. Старшая модель весит 1.53 кг, младшая — 1.38 кг.

Honor MagicBook 14 поступит в продажу в Европе по цене от 750 евро. MagicBook 15 будет предложен от 700 евро.