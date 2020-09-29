30.09.2020

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Ноутбуки Dell XPS 13 получили процессоры Intel Tiger Lake

Dell XPS 13

Компания Dell представила обновленную линейку портативных компьютеров XPS 13 на базе процессоров Intel Tiger Lake.

Модели XPS 13, XPS 13 2-in-1 будут поставляться с операционной системой Windows 10, а модель XPS 13 Developer Edition с платформой Ubuntu 20.04 LTS.

Dell XPS 13

Новинки наделены 13,4-дюймовым дисплеем, который занимает 91,5% площади крышки. Будут предложены версии с разрешением 1920 × 1200 и 3840 × 2400 пикселей.

Покупатели смогут выбирать версии с разными процессорами Intel 11-го поколения — от Core i3-1115G4 до Core i7-1185G7. Объем оперативной памяти LPDD4x-4267 составляет 8, 16 и 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe 3.0 x4 SSD — от 256 Gb до 2 Tb.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, ИК-камера с поддержкой функции Windows Hello, клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. Есть два высокоскоростных интерфейса Thunderbolt 4, слот microSD и 3,5 мм аудиогнездо.

Все три модели стали первыми ноутбуками Dell, которые получили сертификацию Intel Evo (поддержка быстрой зарядки, выход из сна менее чем за секунду и автономность от 9 часов и выше).

В продажу новинки Dell поступят 30 сентября в США и Канаде. Стоимость модели XPS 13 стартует с отметки 999 долларов, XPS 13 2-in-1 – с 1249 долларов.

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