Ноутбуки Dell XPS 13 получили процессоры Intel Tiger Lake

Компания Dell представила обновленную линейку портативных компьютеров XPS 13 на базе процессоров Intel Tiger Lake.

Модели XPS 13, XPS 13 2-in-1 будут поставляться с операционной системой Windows 10, а модель XPS 13 Developer Edition с платформой Ubuntu 20.04 LTS.

Новинки наделены 13,4-дюймовым дисплеем, который занимает 91,5% площади крышки. Будут предложены версии с разрешением 1920 × 1200 и 3840 × 2400 пикселей.

Покупатели смогут выбирать версии с разными процессорами Intel 11-го поколения — от Core i3-1115G4 до Core i7-1185G7. Объем оперативной памяти LPDD4x-4267 составляет 8, 16 и 32 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe 3.0 x4 SSD — от 256 Gb до 2 Tb.

В оснащение ноутбуков входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, ИК-камера с поддержкой функции Windows Hello, клавиатура с подсветкой и сканер отпечатков пальцев. Есть два высокоскоростных интерфейса Thunderbolt 4, слот microSD и 3,5 мм аудиогнездо.

Все три модели стали первыми ноутбуками Dell, которые получили сертификацию Intel Evo (поддержка быстрой зарядки, выход из сна менее чем за секунду и автономность от 9 часов и выше).

В продажу новинки Dell поступят 30 сентября в США и Канаде. Стоимость модели XPS 13 стартует с отметки 999 долларов, XPS 13 2-in-1 – с 1249 долларов.