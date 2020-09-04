05.09.2020

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Ноутбуки ASUS VivoBook размером от 13,3 до 15,6 дюйма на процессорах Intel Tiger Lake

ASUS VivoBook

На IFA 2020 компания ASUS представила портативные компьютеры VivoBook S13 (S333), S14 (S433) и S15 (S533), VivoBook 14 (модели K413 и X413) и VivoBook 15 (модели K513 и X513), а также ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14 (TP470). Все модели выполнены на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

В максимальной комплектации ноутбуки располагают процессором Intel Core i7-1165G7 и 16 Gb оперативной памяти. В зависимости от модификации применяется графический контроллер Intel Iris Xe или видеоадаптер NVIDIA GeForce MX350.

ASUS VivoBook

Модели VivoBook S13 (S333), S14 (S433) и S15 (S533) оснащены дисплеем размером соответственно 13,3, 14,0 и 15,6 дюйма по диагонали, модели VivoBook 14 и VivoBook 15 — 14,0 и 15,6 дюйма соответственно, а VivoBook Flip 14 – 14,0 дюймов (есть поддержка стилуса ASUS Pen). Для всех устройств применяется панель формата Full HD.

Ноутбуки VivoBook S заключены в металлический корпус с текстурированной отделкой, который доступен в широкой палитре цветов. Клавиша Enter выделена желтым цветом.

Тачпад модели VivoBook 14 может оснащаться встроенным цифровым блоком ASUS NumberPad 2.0. Подсистема хранения данных может состоять из твердотельного накопителя и жесткого диска. Все модели оснащены адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Операционная система — Windows 10. Продажи стартуют в ноябре, стоимость пока не названа.

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