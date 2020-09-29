Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 поставляется с TWS-наушниками

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook 15 Gen 2, ключевой особенностью которого стала комплектная TWS-гарнитура. Также предусмотрен специальный выдвижной отсек под хранение и зарядку непосредственно внутри ноутбука.

Устройство оборудовано 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD. Будут доступны версии с поддержкой сенсорного управления и без.

ThinkBook 15 Gen 2 получил процессор Intel Core 11-го поколения, доступна и конфигурация на базе AMD Ryzen 4000. В зависимости от установленного процессора и комплектации используется графика Intel Iris Xe, Intel UHD, AMD Radeon или NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти DDR4 может достигать 40 Gb. На выбор предлагается 1 Tb SSD накопитель M.2 PCIe 4 или PCIe 3, либо 2 Tb HDD.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 6 или 8 часов в зависимости от емкости аккумулятора. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, интерфейсы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Type-A (×2) и HDMI. Габариты составляют 357 × 235 × 18,9 мм, вес — от 1,7 кг.

В продажу ноутбук Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 поступит в октябре по цене от 950 долларов.