01.09.2020

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Netflix предлагает бесплатные фильмы и сериалы без учетной записи

Netflix

Во время пандемии COVID-19 возросла популярность стриминговых сервисов. Лидером остается Netflix, который предлагает большой ассортимент фильмов и сериалов.

Но не во всех странах сервис имеет большую аудиторию. В рамках стратегии по повышению популярности сервис Netflix предлагает зрителям всех стран, где официально присутствует ее онлайн-кинотеатр, посмотреть подборку фильмов и сериалов бесплатно даже при отсутствии учетной записи.

Доступ к соответствующей веб-странице можно получить напрямую через браузер на ПК, а также на устройствах под управлением Android, iPadOS и macOS. К сожалению, пользователи iPhone не могут воспользоваться этим предложением, поскольку браузер iOS не поддерживается.

У бесплатного просмотра есть некоторые ограничения — качество трансляции будет ниже, чем по подписке, а список доступных картин ограничен. С полным перечнем бесплатного контента Netflix можно ознакомиться на официальном сайте сервиса.

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