21.09.2020

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Nar наградил абитуриентов, набравших наивысшие результаты на вступительных экзаменах

По традиции Nar наградил абитуриентов, набравших наивысший результат (700 баллов) на вступительных экзаменах в вузы. Мобильный оператор предоставил Азизу Керимли и Гусейну Абдуллаеву, набравшим 700 баллов на вступительном экзамене этого года, современные смартфоны, номера Nar и бесплатный баланс для звонков.

Подарки самым успешным и умным абитуриентам года вручил Главный исполнительный директор Azerfon, Гуннар Панке. Г-н Панке поздравил обоих молодых людей и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: «Для Nar стало традицией награждать абитуриентов, набравших 700 баллов на вступительных экзаменах. Успех которого только вы вдвоем достигли среди тысячи молодых людей, сдавших вступительные экзамены в этом году, станет для вас стимулом. Думаю, что такие ценные, образованные и трудолюбивые молодые люди, как вы, в будущем станут хорошими специалистами. Я верю, что вы добьетесь больших успехов в будущем, а также принесете большую пользу обществу, развивая свое мировоззрение и навыки.

Напомним, что в 2017 году Nar наградил 15 абитуриентов, показавших наивысший результат на встeпительных экзаменах, набрав 700 баллов, а в 2018 году — 29 абитуриентов.

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