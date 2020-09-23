MWC 2021 перенесена на конец июня 2021 года

Ассоциация GSMA, которая является организатором выставки Mobile World Congress в Барселоне, сообщила о решении перенести сроки проведения мероприятия в следующем году на конец июня. Как считают организаторы, это позволит обеспечить безопасное проведение крупнейшего мероприятия технологической индустрии, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Напомним, что MWC 2020 была отменена по этой же причине.

Таким образом, первоначально запланированная на начало марта выставка MWC 2021 должна будет пройти в Барселоне с 28 июня по 1 июля 2021 года. По словам генерального директора GSMA Матса Гранрида (Mats Granryd), в следующем году на мероприятия будет более значительной виртуальная часть.

Отмечается, что перенос сроков позволит выиграть время для усиления мер по защите от коронавируса. Гранрид выразил надежду, что к следующему лету можно будет быстрее пройти тесты на COVID-19 и, возможно, уже будут доступны вакцины, которые сейчас находятся в стадии разработки.