23.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияMWC 2021 перенесена на конец июня 2021 года

MWC 2021 перенесена на конец июня 2021 года

MWC 2021

Ассоциация GSMA, которая является организатором выставки Mobile World Congress в Барселоне, сообщила о решении перенести сроки проведения мероприятия в следующем году на конец июня. Как считают организаторы, это позволит обеспечить безопасное проведение крупнейшего мероприятия технологической индустрии, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Напомним, что MWC 2020 была отменена по этой же причине.

Таким образом, первоначально запланированная на начало марта выставка MWC 2021 должна будет пройти в Барселоне с 28 июня по 1 июля 2021 года. По словам генерального директора GSMA Матса Гранрида (Mats Granryd), в следующем году на мероприятия будет более значительной виртуальная часть.

Отмечается, что перенос сроков позволит выиграть время для усиления мер по защите от коронавируса. Гранрид выразил надежду, что к следующему лету можно будет быстрее пройти тесты на COVID-19 и, возможно, уже будут доступны вакцины, которые сейчас находятся в стадии разработки.

ТЕГИ:
Azercell представляет возможность получить баланс в подарок
Microsoft Teams дополнится функцией «виртуальный путь с работы»
Новости по теме
События
Следующая выставка Bakutel состо
Новости операторов
Объявлены победители конкурса «Г
События
В Нидерландах открылась уникальн
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!