MSI Summit: компактные бизнес-ноутбуки на процессорах Intel Tiger Lake

Компания MSI представила новую серию компактных бизнес-ноутбуков Summit на базе процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake-U. Новая серия представлена моделями Summit B14, Summit B15, Summit E14 и Summit E15.

Ноутбуки B-серии могут оснащаться дисплеями с разрешением Full HD. Модели E-серии могут оснащаться дисплеями с разрешением вплоть до 4K. Также доступен вариант сенсорной панели с разрешением Full HD.

Используются процессоры Intel Core i7 11-го поколения Tiger Lake-U с максимальной частотой до 4,8 GHz и интегрированная графическая подсистема Intel Iris Xe. Кроме того, в качестве дополнительной опции ноутбуки E-серии готовы предложить дискретную графическую карту NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti с 4 Gb видеопамяти GDDR6. Для всех моделей предусмотрено до 32 Gb оперативной памяти LPDDR4. В качестве подсистемы хранения данных предлагается установка накопителя M.2 NVMe SSD PCIe Gen 4 (объем производитель не указывает).

Аккумуляторная батарея на 52 Вт·ч готова обеспечить более 10 часов автономной работы. В комплект поставки входит блок питания мощностью 90 Вт.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два порта Thunderbolt 4 (USB 4.0 Type-C с альтернативным режимом DisplayPort), один USB 2.0 Type-A, разъем для MicroSD и комбинированный аудиоразъем, а также два динамика мощностью 2 Вт каждый. Все новинки имеют минималистичный дизайн и клавиатуру с белой подсветкой.

Все новинки серии MSI Summit появятся в продаже в октябре. Стоимость производитель не указывает.