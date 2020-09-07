08.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииНоутбукиMSI Stealth 15M: тонкий и легкий игровой ноутбук на базе Intel Tiger Lake

MSI Stealth 15M: тонкий и легкий игровой ноутбук на базе Intel Tiger Lake

MSI Stealth 15M

Компания MSI пополнила линейку игровых ноутбуков Stealth новой моделью Stealth 15M.

MSI Stealth 15M

Производитель отмечает, что Stealth 15M является «самым тонким 15-дюймовым игровым ноутбуком в своем классе». Габариты составляют 358 × 248 × 15,95 мм, вес — до 1,69 кг. Устройство оснащено 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz.

В топовой комплектации MSI Stealth 15М получил процессор Intel Core i7 серии U 11-го поколения (Tiger Lake), видеокарту NVIDIA RTX 2060 и 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 (2 слота SO-DIMM). Максимальный объем твердотельного NVMe-накопителя с интерфейсом PCIe Gen4 x4 составляет 2 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор на 52 Вт ч. В оснащение входят разъемы Thunderbolt 4, HDMI 2.0, два USB Type-A 3.2, слот для карт microSD и аудиоразъем. Качественный мобильный звук обеспечивает технология NAHIMIC 3. Ноутбук получил алюминиевый корпус в сером и белом оттенках и клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой.

Стоимость MSI Stealth 15M стартует с отметки 1550 долларов, продажи начнутся в октябре.

 

ТЕГИ:
Vivo объявила о старте инициативы Vision+ по развитию мобильной фотографии
Şəhərdə mobillik: Müasir şəhərlər niyə avtomobillərdən imtina edir?
Новости по теме
Ноутбуки
MSI Summit: компактные бизнес-но
Ноутбуки
ASUS ZenBook Flip 13 и ZenBook F
Гаджеты
Honor Watch GS Pro и Watch ES &#
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!