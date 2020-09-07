MSI Stealth 15M: тонкий и легкий игровой ноутбук на базе Intel Tiger Lake

Компания MSI пополнила линейку игровых ноутбуков Stealth новой моделью Stealth 15M.

Производитель отмечает, что Stealth 15M является «самым тонким 15-дюймовым игровым ноутбуком в своем классе». Габариты составляют 358 × 248 × 15,95 мм, вес — до 1,69 кг. Устройство оснащено 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Hz.

В топовой комплектации MSI Stealth 15М получил процессор Intel Core i7 серии U 11-го поколения (Tiger Lake), видеокарту NVIDIA RTX 2060 и 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 (2 слота SO-DIMM). Максимальный объем твердотельного NVMe-накопителя с интерфейсом PCIe Gen4 x4 составляет 2 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор на 52 Вт ч. В оснащение входят разъемы Thunderbolt 4, HDMI 2.0, два USB Type-A 3.2, слот для карт microSD и аудиоразъем. Качественный мобильный звук обеспечивает технология NAHIMIC 3. Ноутбук получил алюминиевый корпус в сером и белом оттенках и клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой.

Стоимость MSI Stealth 15M стартует с отметки 1550 долларов, продажи начнутся в октябре.