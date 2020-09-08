MSI Alpha 15 и 17: игровые ноутбуки с AMD Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M

Компания MSI анонсировала игровые ноутбуки Alpha 15 и Alpha 17 нового поколения. В основу устройств положена аппаратная платформа AMD.

Устройства оснащены дисплеем с диагональю 15,6 и 17,3 дюйма соответственно. Применена панель формата Full HD, частотой обновления 144 Hz и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium.

В максимальной конфигурации используется процессор Ryzen 7 4800H (до 4,2 GHz). В состав графической подсистемы входит ускоритель Radeon RX 5600M с 6 Gb памяти GDDR6. Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 64 Gb. Возможна установка двух твердотельных накопителей М.2 NVMe PCIe Gen3.

Оснащение включает контроллер Wi-Fi 6 (802.11ax), сетевой адаптер Gigabit Ethernet, интерфейсы Mini DisplayPort 1.2 и HDMI, стереофонические динамики мощностью 2 Вт, игровую клавиатуру SteelSeries. Применяется операционная система Windows 10 Home. Стоимость ноутбуков компания MSI пока не раскрывает.