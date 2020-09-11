Moto E7 Plus: 48 Мп камера и аккумулятор 5000 мА·ч за 149 евро

Компания Motorola представила недорогой смартфон Moto E7 Plus. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым дисплеем формата HD+.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Qualcomm Snapdragon 460, содержащий восемь ядер с частотой до 1,8 GHz, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, вместимость флеш-накопителя — 64 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Основная камера состоит из двух модулей: 48 Мп (f/1.7) и 2 Мп (сенсор глубины). В верхней части экрана имеется каплевидный вырез, в котором располагается 8 Мп (f/2.2) селфи-камера.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с 10-ваттной подзарядкой через порт Micro-USB. Есть отдельная кнопка для запуска Google Assistant и 3.5-мм аудиоразъем. Возможна установка двух SIM-карт. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10.

Приобрести Moto E7 Plus можно по ориентировочной цене 149 евро.