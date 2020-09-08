08.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVVRMinecraft получит поддержку PlayStation VR до конца сентября

Minecraft получит поддержку PlayStation VR до конца сентября

Minecraft

В ближайшее время в Minecraft для PlayStation 4 появится полноценная поддержка PS VR, об этом сообщается в блоге PlayStation. Точная дата релиза пока не называется, но, по словам разработчиков, функция появится до конца сентября. Бесплатное VR-обновление получат все обладатели игры на PS4.

Minecraft

Представители студии Mojang рассказали, что владельцы системы давно просили добавить поддержку VR-шлема. Также они уточнили, что версия игры для гарнитур виртуальной реальности ничем не отличается от стандартной в плане контента, в игре появятся только новые опции для настройки VR.

Как и в VR-версиях Minecraft, доступных для других шлемов, на PS VR позволят выбрать один из двух режимов:

  • Living Room Mode — игра на виртуальном экране;
  • Immersive Mode — игра от первого лица.

Пользователь сможет выбрать предпочтительный вариант в настройках игры. Для управления потребуется геймпад DualShock 4. До этого режимы виртуальной реальности в Minecraft были доступны только в ПК-версиях. О поддержке PS Move пока не сообщается.

ТЕГИ:
Poco M2: квадрокамера и аккумулятор 5000 мА·ч за 150 долларов
Следующая выставка Bakutel состоится в 2021 году
Новости по теме
События
Студия-разработчик Minecraft изм
Игры
Десять самых популярных игр на Y
Игры Смартфоны
В игры для PlayStation 4 можно б
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!