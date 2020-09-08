Minecraft получит поддержку PlayStation VR до конца сентября

В ближайшее время в Minecraft для PlayStation 4 появится полноценная поддержка PS VR, об этом сообщается в блоге PlayStation. Точная дата релиза пока не называется, но, по словам разработчиков, функция появится до конца сентября. Бесплатное VR-обновление получат все обладатели игры на PS4.

Представители студии Mojang рассказали, что владельцы системы давно просили добавить поддержку VR-шлема. Также они уточнили, что версия игры для гарнитур виртуальной реальности ничем не отличается от стандартной в плане контента, в игре появятся только новые опции для настройки VR.

Как и в VR-версиях Minecraft, доступных для других шлемов, на PS VR позволят выбрать один из двух режимов:

Living Room Mode — игра на виртуальном экране;

Immersive Mode — игра от первого лица.

Пользователь сможет выбрать предпочтительный вариант в настройках игры. Для управления потребуется геймпад DualShock 4. До этого режимы виртуальной реальности в Minecraft были доступны только в ПК-версиях. О поддержке PS Move пока не сообщается.