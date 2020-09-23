Microsoft Teams дополнится функцией «виртуальный путь с работы»

Похоже, что компания Microsoft нашла решение проблемы выгорания сотрудников, находящихся на удаленной работе, вынужденных постоянно принимать участие в видеоконференциях и общаться в чатах. Теперь программное обеспечение для совместной работы Teams дополнится новой функцией — «виртуальные поездки», сообщает Fortune.

Сервис не только напомнит вам, что рабочий день начинается, но и будет предлагать пользователям завершить работу и побыть наедине с собой, перед тем как «вернуться домой», чтобы помочь детям с домашним заданием, приготовить ужин, постирать вещи или заняться другими бытовыми делами. Teams предложит пользователю проверить свой список задач на день и отметить те, что он уже успел выполнить. Также программа попросит оценить прошедший день и предложит небольшой курс медитации через приложение Headspace.