Microsoft официально подтвердила существование консоли Xbox Series S

В прошлом месяце Infocity сообщал о том, что в сети давно распространяется информация, что компания Microsoft готовит две консоли следующего поколения Xbox. Даже появились фото коробки геймпада от Xbox, на которой было указано, что контроллер в том числе подходит для Xbox Series S. Официально же была анонсирована только Xbox Series X.

Сегодня Microsoft подтвердила существование консоли Xbox Series S, опубликовав на своей страничке в Twitter ее изображение.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020