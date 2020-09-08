08.09.2020

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Microsoft официально подтвердила существование консоли Xbox Series S

Microsoft Xbox Series S

В прошлом месяце Infocity сообщал о том, что в сети давно распространяется информация, что компания Microsoft готовит две консоли следующего поколения Xbox. Даже появились фото коробки геймпада от Xbox, на которой было указано, что контроллер в том числе подходит для Xbox Series S. Официально же была анонсирована только Xbox Series X.

Сегодня Microsoft подтвердила существование консоли Xbox Series S, опубликовав на своей страничке в Twitter ее изображение.

Ранее сообщалось, что производительность графического ускорителя в Xbox Series S составит 4 терафлопса (12 ТФ у Series X, 6 ТФ у One X). Благодаря улучшенному процессору и SSD, консоль будет лучше справляться с играми, чем One X.

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