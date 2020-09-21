Microsoft объявила о покупке за 7,5 млрд. долларов разработчика Fallout и Skyrim – Bethesda

Корпорация Microsoft купила компанию ZeniMax, которая контролирует Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios. Благодаря этому Microsoft получила контроль над Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Doom и другими франшизами компании. Сделка оценивается в 7,5 млрд. долларов наличными. О соглашении официально сообщили обе стороны.

«Сегодня особый день, и мы включаем в команду Xbox одни из самых заслуженных студий в игровой индустрии. Мы с волнением анонсируем, что Microsoft достигла соглашения о покупке ZeniMax Media, материнской компании Bethesda Softworks», — сообщает Microsoft.

Количество сотрудников игрового подразделения Microsoft увеличилось на 2300 человек. В состав Xbox войдут следующие студии:

Bethesda Softworks;

Bethesda Game Studios (TES, Fallout);

id Software (DOOM);

ZeniMax Online Studios;

Arkane (Dishonored, Prey);

MachineGames (Wolfenstein);

Tango Gameworks (Ghostwire Tokyo, The Evil Within);

Alpha Dog;

Roundhouse Studios.

В Microsoft подтвердили, что игры Bethesda будут добавлены в Xbox Game Pass. В блоге Xbox отмечается, что Starfield выйдет на ПК и Xbox.

«Одна из вещей, которая нас волнует еще больше, чем эта сделка — будущие игры Bethesda, анонсированные и неанонсированные, которые выйдут на Xbox и ПК, включая Starfield — новый горячо ожидаемый космический эпик, находящий в разработке внутри Bethesda Game Studios», — сообщается в блоге Microsoft.

Вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс отметил, что сделка позволит его компании делать более качественные игры — благодаря гигантским ресурсам Microsoft. В то же время он уверен, в том, что у двух сторон общее представление о будущем и о создании игр.

«Да, это большое изменение для нас. Но после того, как мы потратим минуту на то, чтобы осознать масштабы этой сделки, мы продолжим делать то, что мы знаем и любим: создавать отличные игры. Мы будем пробовать новое. Мы будем работать с той же страстью, а страсть наших фанатов будет делать этот процесс еще лучше. И вскоре дискуссии уйдут в сторону от этой сделки, и мы снова заговорим об играх. Тогда я вернусь с ответами на вопросы, которые вас волнуют. Расскажите больше про Deathloop. Когда мы увидим больше Ghostwire? Как The Elder Scrolls Online обновят в четвертом квартале? Я хочу увидеть больше дополнений к DOOM Eternal. И КОГДА ВЫ УЖЕ НАКОНЕЦ РАССКАЖЕТЕ ПРО STARFIELD? Меня вдохновляют эти обсуждения, и я с нетерпением жду возможности поговорить с вами об этом и многом другом. В ближайшие недели, месяцы и годы», — сказал Пит Хайнс.

В официальном блоге Bethesda сделку также прокомментировал Тодд Говард. Он сообщил, что для консолей нового поколения его студия устроила самое большое обновление своего движка со времен Oblivion, и новые приставки позволят делать еще более амбициозные открытые миры.

Microsoft ожидает, что сделка завершится во второй половине 2021, а структура и руководство Bethesda останутся на месте.