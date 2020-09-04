Micron представила видеопамять GDDR6X

Компания Micron представила «самую быструю» память для графических ускорителей — GDDR6X. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Видеопамять GDDR6X обеспечивает пропускную способность до 1 ТБ/сек благодаря использованию четырехуровневой амплитудно-импульсной модуляции (Pulse Amplitude Modulation, PAM4). Данная технология позволяет существенно повысить производительность видеопамяти без увеличения энергопотребления. Новинка дебютировала в видеокартах Nvidia моделей Geforce RTX 3080 и RTX 3090.

«GDDR6X имеет беспрецедентную скорость передачи данных, которая может идти в ногу с игровыми инновациями и приложениями, требовательными к данным, устанавливая новый стандарт для графической памяти», — отметил Том Эби, старший вице-президент Micron.

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Micron – единственный в мире производитель видеопамяти стандарта GDDR6X. Портфель GDDR6X-решений представлен чипами емкостью 8 Гбит и скоростью от 19 до 21 Гбит/сек. В 2021 году компания планирует добавить в него 16-гигабитную модель.