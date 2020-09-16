«Марвел-Дистрибуция» будет развивать IТ-индустрию в Азербайджане в статусе дистрибутора Oracle

«Марвел-Дистрибуция» подписала соглашение с Oracle, крупнейшим мировым производителем программного, аппаратного обеспечения и облачных сервисов, о расширении экспертизы и продвижении решений вендора в семи новых странах: Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и Туркмении. Помимо этого, «Марвел» уже является официальным дистрибутором Oracle в России и на территории Казахстана.

«Марвел-Дистрибуция» будет предоставлять партнерам в новых странах весь комплекс поддержки и необходимую экспертизу в качестве официального дистрибутора Oracle для реализации проектов по всем продуктовым направлениям вендора. Партнеры в Азербайджане и других странах смогут получить профессиональные консультации по вступлению и переходу на модернизированную партнерскую программу Oracle PartnerNetwork 2020 с учетом локальных особенностей для выстраивания и развития бизнеса в конкретном регионе, а также маркетинговые и обучающие материалы и практические тренинги.

Партнерам дистрибутора и их клиентам будут доступны инновационные продукты Oracle корпоративного класса, размещаемые как в дата-центре заказчика, так и в облаке и использующие такие передовые технологии как Autonomous Database, Cloud, Machine Learning, Artificial Intelligence и многие другие. В период глобального кризиса, вызванного пандемией, решения вендора и сервисы, предлагаемые дистрибутором, помогут расширить поддержку ИТ-бизнеса в регионе, реализовать задачи и развивать бизнес конечных заказчиков в частном секторе, различных организациях и госструктурах, а также оперативно перестраивать и автоматизировать процессы в соответствии с современными требованиями.