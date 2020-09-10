Lucid представила серийную версию электрического седана Air

Компания Lucid официально представила Air — мощный и роскошный электрический седан. В ходе презентации новинки компания раскрыла ее ключевые характеристики и назвала розничную цену всех версий.

Седан имеет плавные линии кузова, узкую оптику спереди и сзади, довольно массивный обвес.

В топовой конфигурации Lucid Air способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Подобные скоростные характеристики обеспечивает полноприводная установка и сдвоенный электродвигатель мощностью 1080 л.с. В комплектации с 21-дюймовыми колесами AeroDream от одного цикла заряда автомобиль способен проехать до 750 км.

19-дюймовая версия предлагает дальность поездки в 810 км. Для быстрой зарядки электрокара компания разработала станцию, способную всего за одну минуту обеспечить до 32 км хода. За 20 минут батарея зарядится для поездки на дистанцию до 483 км.

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В интерьере Lucid Air преобладает минимализм. Производитель выделяет изогнутый 34-дюймовый дисплей над приборной панелью с выдвигающейся центральной консолью.

Для удобства управления автомобилем предусмотрена поддержка голосового ассистента Amazon Alexa. Электрокар оснащен 32 датчиками по периметру кузова, включая камеру и несколько лидаров.

Стоимость электромобиля в зависимости от версий: