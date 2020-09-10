Lucid представила серийную версию электрического седана Air
Компания Lucid официально представила Air — мощный и роскошный электрический седан. В ходе презентации новинки компания раскрыла ее ключевые характеристики и назвала розничную цену всех версий.
Седан имеет плавные линии кузова, узкую оптику спереди и сзади, довольно массивный обвес.
В топовой конфигурации Lucid Air способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Подобные скоростные характеристики обеспечивает полноприводная установка и сдвоенный электродвигатель мощностью 1080 л.с. В комплектации с 21-дюймовыми колесами AeroDream от одного цикла заряда автомобиль способен проехать до 750 км.
19-дюймовая версия предлагает дальность поездки в 810 км. Для быстрой зарядки электрокара компания разработала станцию, способную всего за одну минуту обеспечить до 32 км хода. За 20 минут батарея зарядится для поездки на дистанцию до 483 км.
В интерьере Lucid Air преобладает минимализм. Производитель выделяет изогнутый 34-дюймовый дисплей над приборной панелью с выдвигающейся центральной консолью.
Для удобства управления автомобилем предусмотрена поддержка голосового ассистента Amazon Alexa. Электрокар оснащен 32 датчиками по периметру кузова, включая камеру и несколько лидаров.
Стоимость электромобиля в зависимости от версий:
- Начальная версия Lucid Air стартует с отметки 80000 долларов и будет доступна для покупки в 2022 году;
- Версия Lucid Air Touring с запасом хода 654 км и мощностью 620 л. с. будет доступна в конце 2021 года по цене от 95000 долларов;
- Топовая версия Lucid Air Grand Touring с 800-сильной силовой установкой и разгоном до 100 км/ч за 3 сек. будет доступна в середине 2021 года по цене от 139000 долларов;
- Лимитированная серия Lucid Air Dream Edition поступит избранным клиентам весной 2021 года по цене 169000 долларов.