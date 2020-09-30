Лучшие возможности флагмана по доступной цене — Samsung Galaxy S20 FE

23 сентября состоялась внеочередная церемония “Unpacked” от Samsung. Специальный выпуск был посвящён новой модели серии Galaxy S20 — Samsung Galaxy S20 FE. Мини “Unpacked” был приурочен именно преданным фанатам компании Samsung, отсюда и название новой модели — Fan Edition. Впервые все самое интересное из флагманских моделей собрано под «доступным» корпусом. Так, Samsung взяла функции серии Galaxy S20, такие как дисплей с сверхплавной прокруткой, камеру с искусственным интеллектом, усовершенствованный чипсет, объемный аккумулятор, а также оптимизированный дизайн премиум-класса, чтобы подарить поклонникам новый Galaxy S20 FE. Кстати, над последним пришлось изрядно потрудиться, так как компания вышла за рамки привычной нам цветовой гаммы для флагманских S20. Теперь, доступна целая палитра ультрасовременных, модных цветов с красивой припиской «Cloud», так можно приобрести новый смартфон в следующих «облачных» цветах: Navy, Red, Lavender, Mint, White и Orange. Корпус смартфона по достоинству можно назвать шедевром, он разработан с нанесением покрытия путем струйного полива, что создает эффект дымки. Затем корпус покрывают твердым слоем поликарбоната, для обеспечения износостойкости, таким образом получается эстетически красивая и достаточно стойкая поверхность. Корпус также водо- и пыленепроницаемый в соответствии с международным стандартом IP68.

На передней части корпуса расположен 6,5-дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплей. Новинка оснащена частотой обновления 120 Гц, для сверхплавной прокрутки и потрясающего опыта при просмотре контента. В небольшом 3,34 мм отверстии в верхней части экрана установлена одинарная 32 МП камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Модель также заполучила 3-х модульную основную камеру, состоящую из двух 12 МП объективов широкоугольной и ультраширокоугольной на 123°, а также теле фото камерой с оптической стабилизацией и 3х кратным зумом на 8 МП. Galaxy S20 FE перенял от Galaxy S20 также и 30-кратный Space Zoom и съемку в режиме Мультикадр.

Дополнительно смартфон оснащен процессором Samsung Exynos 990 и 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения на 1 ТБ при помощи microSD.

Также на Galaxy S20 FE установлен аккумулятором емкостью 4500 мАч, дополнительно смартфон поддерживает сверхбыструю беспроводную зарядку.

В период с 24 сентября по 15 октября Samsung проводит специальную акцию на приобретение Samsung Galaxy S20FE. И так осуществив предзаказ на новый смартфон в подарок вы получаете фитнес браслет Galaxy Fit2.

Дополнительную информацию о Galaxy S20FE можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton, Optimal и World-Telecom.