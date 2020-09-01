Лучшие приложения для изучения иностранных языков

Использование приложений для изучения иностранных языков дает массу преимуществ. Вы не только пополните свои знания, но и сможете общаться с творческими личностями по всему миру. Мы привыкли, что изучение языков предполагает общение с древними учебниками и словарями, сопровождаемое рутинным обучением. Теперь это проходит в развлекательной форме с гибкими подходами, которые могут быть удивительно эффективными. Приложения для изучения языков значительно улучшились за последнее время, так что прекрасно помогут вам перейти от нулевого уровня знаний языка к уровню, который поможет вам свободно общаться с его носителями. Сегодня мы представим вам шесть лучших приложений для изучения иностранных языков, рассмотрим плюсы и минусы каждого из них, чтобы помочь с выбором.

Busuu

Плюсы: практика во всех областях изучения языка, возможность легко отслеживать собственные успехи

Минусы: обучение подразумевает большое число повторений

Платформы: iOS, Android, web

Цена: бесплатно, премиум от 7,99 доллара

Скачать: https://www.busuu.com

Busuu копирует традиционную учебную программу. После того, как вы зарегистрируетесь в Busuu, выберете один из 12 языков для изучения и установите собственные цели, приложение определит, как часто вам нужно его использовать. Затем вы можете пройти ряд структурированных аналогично школьному учебнику уроков. Здесь есть немного информации, чтобы ввести вас в тему, а затем эта тема будет исследована с точки зрения грамматики и словарного запаса. Также здесь есть упражнения на слушание и чтение. Затем вас попросят написать короткий текст по этой теме. Одна из интересных особенностей этого приложения заключается в том, что вашу работу будут исправлять члены сообщества Busuu. Благодаря тому, что вы сможете записывать свои разговоры, будет развиваться и практика разговорной речи. Приложение сообщит вам, прошли вы раздел курса или нет, так что отслеживать прогресс будет очень легко. Если вы не можете посещать языковые курсы 2-3 раза в неделю, то Busuu окажется очень полезным приложением.

Duolingo

Плюсы: бесплатное, веселое и легкое в использовании приложение

Минусы: уроки могут быть совершенно случайными, отсутствие объяснений

Платформы: iOS, Android, Windows 10, web

Цена: бесплатно

Скачать: https://www.duolingo.com

Duolingo абсолютно бесплатен, но это не единственная причина, по которой это приложение настолько популярно. Оно предлагает 90 курсов на 22 языках. У приложения более 300 млн. зарегистрированных пользователей по всему миру. Оно бесплатно, но и это еще не все. Duolingo красиво оформлен, особенно с точки зрения функциональности, а в прошлом году он получил новый облик. Подход Duolingo заключается в том, чтобы полностью погрузить вас в изучение языка. Это происходит через серию вопросов с множественным выбором на основе текста, изображений и аудио. Точно так же, как в реальном мире, когда вы находитесь в стране, язык которой вы не знаете, здесь вы должны разобраться и найти правильный ответ с помощью образованных подсказок. Все происходит весело и легко, превращает изучение языка в нечто, что больше похоже на игру. Вы не сможете перейти к следующему этапу, пока не получите правильные ответы на каждый раунд вопросов. Это очень важно, поскольку приложение не дает вам возможности что-то пропустить, гарантируя, что вы полностью поняли урок, прежде чем перейти к следующему. Это может занять много времени, но поощряет повторение, которое заставляет вас запоминать необходимые нюансы языка.

Но есть и обратная сторона использования Duolingo. Поскольку вопросы генерируются случайным образом, они могут создавать довольно странные предложения, а не общие разговорные фразы, которые большинство людей хотят выучить. Кроме того, ход выполнения уроков не всегда кажется логичным. Например, иногда происходит внезапный переход от базового словарного запаса и структуры предложений к довольно сложным формулировкам. Это может заставить вас почувствовать, что вы упускаете какие-то важные фрагменты. Кроме того, поскольку в приложении нет реальных уроков или объяснений, это может привести к тому, что вы просто не поймете, почему конкретный ответ является правильным или неправильным. Но тот факт, что Duolingo является бесплатным, и побудил нас включить приложение в этот список. Насколько оно будет полезно именно вам, можно будет решить после установки.

В марте текущего года вышло бесплатное приложение Duolingo ABC, предназначенное для детей в возрасте от 3 до 6 лет, которое ориентировано на развитие навыков чтении и правописания. Приложение планировалось выпустить позже, но было решено помочь родителям в обучении детей младшего возраста дома во время пандемии коронавируса. Пока приложение поддерживает только английский язык и доступно в США, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

Lingvist

Плюсы: хорошее объяснение, возможность выбора

Минусы: только четыре языка, нет бесплатной версии.

Платформы: iOS, Android, web

Цена: от 5,83 фунта стерлингов в месяц (годовой план)

Скачать: https://lingvist.com

Lingvist — еще одно приложение, которое поможет вам преодолеть ряд трудностей при изучении языка. Оно немного серьезнее и лучше структурировано, чем Duolingo. Правда, это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от ваших намерений. Доступное для iOS и Android, а также предлагающее обучение на французском, испанском, немецком и русском языках, приложение в основном сосредоточено на улучшении вашего словарного запаса с помощью карточек. Это проверенный метод, используемый преподавателями языков во всем мире, и он отлично работает в форме приложения. Кроме того, резко контрастируя с Duolingo, Lingvist предлагает подробное объяснение грамматических правил, а затем ставит задачи, чтобы убедиться, что вы их поняли. Опять же, в отличие от Duolingo, вы выбираете, какой контент вы хотите получить. Например, если вам необходимо заполнить определенные пробелы в знаниях, то это очень облегчит процесс. Однако, если вы новичок, который хочет получить направление в вопросе изучения языка, это может быть немного неудобно. Стоит обратить внимание, что Lingvist использует искусственный интеллект и машинное обучение для автоматической оценки вашего уровня, поэтому он подходит для всех.

Babbel

Плюсы: практическая направленность, уникальный курс для каждого языка

Минусы: не бесплатно и не особенно «весело»

Платформы: iOS, Android, web

Цена: от 4,75 до 9,99 фунтов стерлингов в месяц

Скачать: https://www.babbel.com

Babbel — это сервис на основе подписки. Есть бесплатная версия, но она дает доступ лишь к первому уроку на каждом курсе. В настоящее время приложение предлагает возможность изучения 14 языков: голландский, датский, английский, французский, немецкий, индонезийский, итальянский, норвежский, польский, бразильский португальский, русский, шведский, испанский и турецкий. Важно то, что каждый курс уникален и адаптирован к потребностям языка и страны. Это может показаться очевидным, но многие on-line курсы дублируют одни и те же уроки на нескольких языках, ослабляя фактическую актуальность того, что вы изучаете. Разработчики Babbel тщательно подошли к этому моменту, чтобы создать приложение, которое будет полезно для тех, кто собирается посетить ту или иную страну. Как в Lingvist, здесь вы можете переходить на разные уровни в рамках курса. Хоть мы и считаем, что Babbell больше всего подходит для начинающих, приложение также может быть полезно для пользователей среднего и продвинутого уровня, которые хотят улучшить свои навыки и восполнить пробел в знаниях. Дизайн приложения довольно минималистичен, а способ обучения стандартен и представляет собой смесь карточек и тестов с несколькими вариантами ответов. Но у Babbel есть реальное чувство академической строгости, серьезности и эффективности. И когда вы комбинируете это с практикой, это может оказаться именно тем, что вам действительно нужно.

Rosetta Stone

Плюсы: можно получить доступ к урокам в автономном режиме, есть возможность для индивидуальных занятий

Минусы: дорого, метод с погружением подойдет не всем

Платформы: iOS, Android, web

Цена: от 9 до 16 фунтов стерлингов в месяц

Скачать: https://www.rosettastone.co.uk

Прадедушка всего программного обеспечения для изучения языков Rosetta Stone существует уже несколько десятилетий. Впервые это приложение было выпущено на CD в 1992 году. По этой причине компания взимает самую высокую цену за свои курсы. Уроки доступны как в браузере, так и через приложения для Android и iOS, которые позволяют использовать их в автономном режиме без подключения к интернету. Кроме того, если вы готовы платить еще больше, то можете добавить к своему курсу on-line уроки в режиме реального времени. Они доступны как в рамках групповых занятий, так и в качестве индивидуальных. Подход к обучению в Rosetta Stone более прост и лучше структурирован по сравнению с Duolingo. Тем не менее, процесс не похож на школьное обучение. Rosetta Stone использует захватывающий метод, когда нет перевода на английский язык, а вы должны полностью полагаться на картинки и догадки, чтобы изучать грамматику. Идея состоит в том, чтобы заставить вас говорить на другом языке с самого начала. Как и в случае с Duolingo, идея погружения имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это самый естественный способ выучить язык, как это делают дети, не задумываясь. С другой стороны, отсутствие объяснений, скажем, о конкретном грамматическом нюансе, может стать очень неприятным.

Drops

Плюсы: отлично подходит для пополнения словарного запаса, красиво оформлен

Минусы: не преподает грамматику, бесплатная версия очень ограничена

Платформы: iOS, Android

Цена: премиум-версия от 2,50 фунтов стерлингов в месяц

Скачать: https://languagedrops.com

Если хотите пополнить свой словарный запас в промежутках, когда у вас есть всего 5 минут свободного времени? Тогда Drops для вас! Что нам больше всего понравилось в этом приложении, которое доступно для iOS и Android и которое охватывает 32 (!) языка, так это его дизайн. Здесь нет отвлеченных изображений; все красочные и минималистичные иллюстрации хорошо проработаны, что очень важно. Приложение сконцентрировано на словаре, в основном, на существительных, поэтому, хотя оно само по себе не будет учить вас языку, то позволит быстро выучить большое количество слов на этом языке. Бесплатная версия включает в себя рекламу и предлагает 5-минутный сеанс через каждые 10 часов. Теоретически, это 2 раза в день, если вы правильно рассчитаете время. Это не так много, но такое решение может прекрасно сфокусировать ваш разум. Или вы можете приобрести премиум-версию, устранив проблемы со временем доступа к приложению, удалив назойливую рекламу и получив возможность автономного доступа. Drops станет лишь одним из элементов в процессе изучения языка, но это очень весело, и мы рекомендуем вам попробовать хотя бы бесплатную версию.