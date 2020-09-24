Лучшее программное обеспечение для восстановления данных

Когда важный файл потерян, документ, на работу над которым вы потратили неделю, случайно стерт, а фотографии исчезли с внезапно отформатированной карты памяти, не стоит беспокоиться раньше времени. При удалении файла с диска стирается его описание в системе. Набор байтов, составлявших файл, остается на месте, пока поверх них не будет записано что-то другое. Так что можно попробовать восстановить данные с помощью одного из приложений, подборку из которых мы представляем сегодня. Только будьте осторожны при установке приложения на диск, где находились удаленные файлы. Есть риск, что программное обеспечение для восстановления данных будет записано поверх них. Лучше выбрать для установки другой раздел или физический диск.

EaseUS Data Recovery Wizard

Цена: 69,95 доллара в месяц

Сайт: www.easeus-software.com

Плюсы:

Простой в использовании

Работает быстро

Минусы:

Не слишком широкий функционал

Не кроссплатформенный

Приложение EaseUS Data Recovery Wizard, на наш взгляд, можно назвать лучшим программным обеспечением для восстановления данных, которое подойдет для большинства задач. Доступный для операционных систем Mac и Windows, этот эффективный инструмент позволяет полностью восстанавливать потерянные файлы, изображения, документы и видео независимо от того, исчезли ли они по причине случайного удаления, форматирования, потери раздела, сбоя операционной системы, вирусной атаки или ряда других сценариев. Приложение имеет довольно понятный интерфейс и разобраться с ним будет несложно даже обычному пользователю.

Вам предоставляется выбор между быстрым сканированием для получения таких же результатов и расширенным сканированием, которое занимает больше времени, но дает более полные результаты. Вы можете предварительно просмотреть утерянные файлы перед восстановлением, чтобы убедиться, что это именно то, что вы ищете, и убедиться, что на диске достаточно места для их восстановления. При том, что это не особо многофункциональный инструмент, но для большинства целей по восстановлению файлов он вполне подходит. Кроме того, если вы столкнетесь с какой-либо проблемой, то можете обратиться в службу поддержки. Существует бесплатная пробная версия, так что вы можете опробовать приложение перед покупкой.

Acronis Data Recovery

Цена:

True Image Advanced 49,99 доллара в год,

True Image Premium 99,99 доллара в год,

True Image Standard 49,99 доллара

Сайт: www.acronis.com

Плюсы:

Большие возможности по восстановлению данных

Широкий функционал

Минусы:

Очень дорогой

Избыточный функционал для домашнего использования

Если вы IТ-специалист, отвечающий за несколько компьютеров и устройств в рамках малого и среднего бизнеса, то вам, вероятно, понадобится что-то более мощное, чем EaseUS Data Recovery Wizard. В этом случае можно сказать, что восстановление данных с помощью продуктов Acronis Backup является лучшим выбором. Описывая свое решение как «самое быстрое в мире», Acronis предлагает точный контроль над местонахождением, аутентичностью и целостностью ваших данных с помощью таких отличных функций, как восстановление «с нуля», частное шифрование и круглосуточная работа в режиме реального времени. Также предлагаются услуги службы технической поддержки. Однако эта услуга почти, наверняка, излишняя для домашнего использования, особенно с учетом ее высокой стоимости. Имейте ввиду, что кроме цены за годовую лицензию, вам также придется заплатить за использование облачной инфраструктуры Acronis. А цены на эту услугу начинаются от 299 долларов за 250 Gb на один год. Однако, если ваша компания реально беспокоится о сохранности данных, то вы можете считать, что приобретаете Rolls Royce в этой области. Также есть 30-дневная бесплатная версия, так что вы можете сначала опробовать возможности пакета с ее помощью.

В прошлом месяце компания Acronis представила Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые возможности кибербезопасности объединены с лучшими методами персонального резервного копирования. В Acronis True Image включены такие функции кибербезопасности, как защита от вредоносного ПО в реальном времени, антивирусное сканирование по требованию, фильтрация web-контента и защита систем видеоконференций. Такое универсальное решение подоспело как раз вовремя, когда пандемия COVID-19 выявила пробелы в традиционных решениях и стратегиях. В последние несколько лет Acronis True Image является единственным персональным решением резервного копирования со встроенной защитой от вирусов-вымогателей и кибермайнинга, использующим для блокирования атак в реальном времени технологии искусственного интеллекта и поведенческие эвристики, одновременно автоматически восстанавливая затронутые файлы. В версии Acronis True Image 2021 к этим функциям добавилась передовая технология борьбы с вредоносным ПО, которая уже используется в решении для поставщиков услуг Acronis Cyber Protect Cloud. В новой версии эти возможности подверглись ряду улучшений, позволяющих пользователю всегда иметь возможность восстановления данных и системы.

Пользователям будут доступны четыре версии Acronis True Image: Standard, Essential, Advanced и Premium. Стоимость лицензий на один компьютер начинается от 59,99 доллара для Standard и 49,99 доллара для Essential.

Stellar Data Recovery Professional

Цена:

Stellar Data Recovery Standard — 49,99 доллара в год,

Stellar Data Recovery Professional — 79,99 доллара в год

Сайт: www.stellarinfo.com

Плюсы:

Простой интерфейс

Впечатляющие результаты

Минусы:

Не кроссплатформенный

Stellar — еще один хороший вариант восстановления файлов для дома и бизнеса. К тому же это лучшее программное обеспечение для восстановления данных из нестандартных типов файлов. Приложение наделено большим и гибким набором параметров настройки, но интерфейс понятен и прост в использовании. Сканирование выполняется быстро и эффективно, и вы можете предварительно просмотреть файлы, прежде чем решить, восстанавливать ли их.

Цена относительно доступная, но имейте в виду, что вам придется платить отдельно, если вам нужны версии для Mac и Windows. Положительный момент заключается в наличии бесплатной пробной и бесплатной ограниченной версий.

Prosoft Data Rescue 5

Цена: 118,80 доллара в год

Сайт: prosofteng.squarespace.com

Плюсы:

Отличные результаты

Кроссплатформенная

Минусы:

Длительное время сканирования

Дорого

Даже самое лучшее программное обеспечение для восстановления данных не всегда может найти все, что вы ищете. Однако некоторые из них работают лучше других, как, например, Prosoft Data Rescue 5, которое обеспечивает наиболее полные и всеобъемлющие результаты. Правда, за это приходится платить более длительным временем ожидания завершения сканирования, но если приложение найдет то, что вы ищете, это будет результат, за который не жалко заплатить любые деньги.

Этот превосходный инструмент для восстановления данных работает на разных платформах, поэтому вы можете установить его как в операционной системе Windows, так и на Mac с той же лицензией.

Recuva Pro

Цена: 19,95 доллара в год

Сайт: www.ccleaner.com/recuva

Плюсы:

Не дорого

Наличие бесплатной версии

Минусы:

Ограниченный функционал

Только для операционной системы Windows

Над созданием Recuva Pro работала та же команда, которая известна нам по программе CCleaner. На текущий момент Recuva Pro является одним из самых доступных инструментов для восстановления файлов, цена которого составляет всего 19,95 доллара за годовую подписку. Однако, это приложение ни в коем случае нельзя считать малофункциональным. Например, вы можете восстанавливать данные как с физических жестких дисков, так и с виртуальных. Вы также получаете доступ к премиальной поддержке и автоматическим обновлениям программного обеспечения. Recuva Pro очень проста в использовании и эффективно выполняет все стандартные задачи по восстановлению файлов, так что стоит опробовать и это приложение. Имейте в виду, что приложение доступно только для устройств под управлением операционной системы Windows и не предлагает бесплатный пробный период, хотя есть ограниченная бесплатная версия.

Но если у вас нет лишних денег на приобретение специального программного обеспечения, то ниже мы расскажем еще о двух инструментах, которые могут вам помочь. Конечно, они не так хороши, как платные программы для восстановления данных, они тем не менее могут найти файлы, которые вы ищете.

PC Inspector File Recovery 4.x

Сайт: www.pcinspector.de

Плюсы:

Совершенно бесплатно

Относительно понятный

Минусы:

Не очень удобный

Загружен сленгом

PC Inspector File Recovery 4.x — это инструмент для восстановления данных, который поддерживает файловые системы FAT 12/16/32 и NTFS. Он на 100% бесплатен для загрузки и использования и относительно сложен для бесплатного инструмента. Например, он может обнаруживать потерянные разделы, даже если загрузочный сектор или файловая система были повреждены или удалены. С другой стороны, он не очень удобен для пользователя, а использование жаргона может сбить с толку нетехнических специалистов.

Wise Data Recovery

Сайт: www.wisecleaner.com

Плюсы:

Бесплатно

Простое в использовании

Минусы:

Без глубокого сканирования

Нет поддержки

Wise Data Recovery — это еще один бесплатный инструмент, менее пугающий обычных пользователей, чем PC Inspector File Recovery 4.x. Чтобы найти потерянные файлы, просто выберите диск, на котором нужно выполнить поиск, и нажмите Scan. Далее вы можете предварительно просмотреть найденные файлы. Тут есть даже система светофора для индикации состояния отдельных файлов. Однако для выполнения глубокого сканирования, получения последних обновлений программного обеспечения и поддержки клиентов вам необходимо перейти на версию Pro, которая стоит от 44,96 доллара в месяц.