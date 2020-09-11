11.09.2020

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LG представила 163-дюймовый телевизор Magnit с технологией microLED

LG Magnit

Компания LG Electronics объявила о выпуске гигантского телевизора под названием Magnit. Панель имеет диагональ 163 дюйма (4,14 м) с разрешением 4К.

LG Magnit стал первым телевизором компании с microLED-диспеем. Эта технология считается одной из наиболее перспективных, поскольку совмещает преимущества LCD- и OLED-матриц. Такие панели не требуют цветовых фильтров или дополнительной подсветки, и при этом обеспечивают потрясающее визуальное восприятие. Суть технологии microLED состоит в применении микроскопических неорганических светодиодов, объединенных в небольшие массивы, способные по отдельности подсвечиваться.

В качестве программной платформы используется фирменная операционная система webOS, работающая в паре с процессором обработки изображений Alpha AI. Устройство получило фирменное покрытие LG Black Coating, которое позволяет улучшить контрастность и цветопередачу, а также защитить крошечные светодиоды от влаги, пыли и внешних воздействий.

Экран телевизора состоит из множества модулей, размер каждого из которых — 600 х 337,5 х 44,9 мм. Это упрощает транспортировку и позволяет при необходимости монтировать панель любого размера.

Компания сообщила о начале поставок на рынки Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Стоимость телевизора LG Magnit пока не озвучена, но ожидается, что он заинтересует корпоративных заказчиков.

 

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