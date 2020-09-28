LG 34GP83A-B: вогнутый игровой монитор формата UltraWide QHD

Компания LG представила новый игровой монитор 34GP83A-B. Новинка выполнена на матрице IPS вогнутой формы.

34-дюймовый дисплей получил разрешение 3440 х 1440 пикселей (формат UltraWide QHD) при частоте обновления в 144 Hz. Соотношение сторон составляет 21:9. Панель обладает временем отклика в 1 мс (GtG). Яркость — 400 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178°. Заявлено 98% охвата цветового пространства DCI-P3.

Технология AMD FreeSync Premium помогает повысить плавность игрового процесса и устранить эффект разрыва кадра. Сообщается о поддержке HDR10. Реализована система Dynamic Action Sync для уменьшения задержек входящего сигнала. Кроме того, заявлена поддержка функции стабилизации черного цвета.

Доступны порты HDMI, DisplayPort, 3,5-мм аудиоразъем, а также два USB 3.0 Type-A. Комплектная подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и высоту по отношению к поверхности рабочего стола.

Стоимость игрового монитора LG 34GP83A-B составляет 999,99 долларов. Новинка уже доступна для заказа на официальном сайте производителя.