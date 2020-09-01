Lenovo Yoga 9i и Yoga Slim 9i — флагманские ноутбуки на платформе Intel Tiger Lake

Компания Lenovo представила новые флагманские ноутбуки Yoga 9i и Slim 9i, работающие на новейшей платформе Intel Tiger Lake.

Модель Yoga 9i приходит на смену Yoga C940. Ноутбук с поворотным на 360 градусов дисплеем, доступен в 14- и 15,6-дюймовых версиях. Корпус Yoga 9i изготовлен из металла, который применяется в авиационной промышленности, за счет чего ноутбук обладает высокой прочностью при небольшом весе (14-дюймовый весит 1,37 кг). Особенностью дизайна модели стало наличие цельной стеклянной панели, расположенной под клавиатурным блоком. Была доработана тактильная отдача клавиатуры ноутбука таким образом, чтобы во время печати пользователь ощущал максимальный комфорт от взвешенного хода клавиш. В комплекте с Yoga 9i предусмотрен стилус, который прячется в корпусе.

В Yoga 9i установлен 4K-дисплей, площадь которого по отношению к фронтальной грани составляет 90,5%. Яркость экрана — 500 нит. Есть поддержка технологии Dolby Atmos.

Процессоры Intel нового семейства Tiger Lake, анонс которых состоится 2 сентября, получит 14-дюймовая модель Yoga 9i. А версия с 15,6-дюймовым дисплеем будет иметь более мощные чипы вплоть до Intel Core i9-10980HK и видеокарту вплоть до NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. По заявлению производителя, автономность новинки составит до 18 часов.

Yoga Slim 9i предлагается только в 14-дюймовой версии и отличается конструкцией шарнира – крышка откидывается на 180 градусов. Модель получила более компактный корпус, толщина которого составляет 13,9 мм при весе 1,2 кг. Внешняя часть крышки дисплея Slim 9i выполнена из кожи. Такая опция также доступна для 14-дюймовой версии Yoga 9i.

Ноутбук получил дисплей с аналогичными характеристиками, что и у Yoga 9i. Кроме того, в устройстве предусмотрен аппаратный выключатель веб-камеры, благодаря которому датчик отключается физически. Предусмотрена клавиатура с функцией автоматической регулировки уровня подсветки.

Стоимость 14-дюймовой модели Yoga 9i составляет от 1399 долларов за металлическую версию и от 1699 долларов за версию с кожаной отделкой корпуса. Цена на 15-дюймовую модель стартует с отметки 1799 долларов. Поступят в продажу в октябре.

Ноутбуки Lenovo Yoga Slim 9i станут доступны в ноябре по стоимости от 1599 долларов.