Lenovo Tab P11 Pro: флагманский планшет с четырьмя камерами

Компания Lenovo представила флагманский планшет Tab P11 Pro на базе Android.

Устройство оснащено 11,5-дюймовым дисплеем OLED формата 2К (2560 × 1600 пикселей) с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10 и Dolby Vision. Благодаря узким рамкам панель занимает 87% площади фронтальной поверхности. Пиковая яркость достигает 500 кд/м2.

Планшет стал одним из самых тонких в своем классе — толщина корпуса составляет 5,8 мм в самой тонкой части и 7,7 мм — в самой толстой. Вес составляет приблизительно 500 гр. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с решетками с двух сторон для четырех динамиков JBL.

Используется процессор Qualcomm Snapdragon 730G. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 470 с тактовой частотой до 2,2 GHz и графический ускоритель Adreno 618. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, флеш-накопитель вместимостью 128 Gb.

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Новинка оснащена двумя камерами на задней панели: основной разрешением 13 Мп и сверхширокоугольной разрешением 5 Мп. На передней панели также находятся две камеры: 8 Мпи камера ToF для работы системы распознавания лиц. Также есть автоматическое размытие фона при видеозвонках.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 8600 мА·ч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает 15 часов. К планшету можно подключить опциональную клавиатуру, допускается управление при помощи Lenovo Precision Pen 2.

Планшет Lenovo Tab P11 Pro поступит в продажу в ноябре по цене от 499 долларов.