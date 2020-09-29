Lenovo представила ультралегкий ноутбук ThinkPad X1 Nano

Компания Lenovo представила сверхлегкий ноутбук ThinkPad X1 Nano, построенный на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. Устройство получило сертификацию Intel Evo.

Ноутбук при размерах 292,8 x 208 x 13,87 мм весит всего 962 гр. ThinkPad X1 Nano оснащен 13-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2160 x 1350 пикселей. Заявленный уровень яркости составляет 450 кд/м2. Экран имеет 100% цветового охвата sRGB и получил поддержку технологии Dolby Vision.

Устройство комплектуется процессорами Intel 11-го поколения вплоть до Intel Core i7 с интегрированной графикой Intel Iris Xe, до 16 Gb оперативной памяти LPDDR4X, до 1 Tb SSD c интерфейсом PCIe.

Встроенный аккумулятор емкостью 48 Втч обеспечивает до 17,3 часа автономной работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт через разъем USB Type-C. В оснащение также входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два разъема Thunderbolt 4, комбинированный аудиоразъем, инфракрасная камера и сканер отпечатков пальцев.

В ноутбуке предусмотрены два направленных вверх высокочастотных динамика и два направленных вниз низкочастотных динамика с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Lenovo ThinkPad X1 Nano может опционально иметь поддержку 5G и предустановленную систему Linux вместе с Windows 10 Pro. Стоимость стартует с отметки 1399 долларов, в продажу ноутбук поступит в четвертом квартале этого года.