10.09.2020

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Легендарная Company of Heroes теперь доступна на iPhone

Company of Heroes

Feral Interactive сообщила о выпуске стратегии в реальном времени Company of Heroes для iPhone.

Компания отмечает, что разработчики существенно оптимизировали игру для iPhone, добавив в нее те же функция управления, что и в iPad-версии Relic Entertainment, а также другие возможности. Это позволяет игрокам планировать свои действия в реальном времени, быстро менять тактику и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.

Company of Heroes официально поддерживается начиная с модели iPhone 6S. Игра предлагается по цене 15 долларов/евро. Те, кто ранее приобрел ее для iPad, могут установить версию для iPhone бесплатно.

Оригинальная игра, разработанная Relic Entertainment, вышла на ПК еще в 2006 году и стала первым проектом, использующим лейбл Games for Windows.

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