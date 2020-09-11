«Лаборатория Касперского» запускает бесплатный онлайн-курс для школьников «Математика в кибербезопасности»

С 10 сентября на платформе Stepik доступен бесплатный курс для школьников «Математика в кибербезопасности», разработанный «Лабораторией Касперского». Курс рассчитан на учеников старших классов, его длительность составляет пять недель, если заниматься 2-3 часа в неделю.

Программа охватывает следующие математические области: арифметика, алгебра логики, комбинаторика и теория вероятностей. В завершение курса участникам предлагается расширенный модуль по криптографии, в рамках которого они научатся применять математические знания в решении реальных задач из сферы информационной безопасности. Курс состоит из теоретической и практической частей и включает в себя разнообразные задания с автоматической проверкой и моментальной обратной связью. Он будет полезен тем, кто планирует поступать в технический вуз или хочет углубить свои знания в математике.

Идея курса родилась в том числе по отзывам участников SafeBoard — программы оплачиваемых стажировок для студентов, действующей в «Лаборатории Касперского» уже несколько лет. Стажеры самых разных отделов — от разработки и тестирования до Data Science и анализа вредоносного ПО — активно используют в работе знания в области линейной алгебры, теории графов, теории групп, булевой алгебры, комбинаторики, математической статистики, теории алгоритмов. Эти направления математики и легли в основу нового курса.

«Мы уверены, что специализированные образовательные программы — это уникальное конкурентное преимущество и важный шаг в развитии индустрии информационной безопасности. В 2020 году стало очевидно, насколько важно развивать возможности для онлайн-обучения, в том числе за пределами стандартного школьного курса. Сегодня готовиться к профессии специалиста по информационной безопасности возможно начиная со школьной скамьи: новый курс абсолютно бесплатно даст возможность любому подростку получить углубленные знания и развить навыки по применению математики в кибербезопасности», — комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Это не первый учебный курс, разработанный «Лабораторией Касперского». Так, в 2018 году в рамках общегородской программы Департамента образования города Москвы компания представила собственный образовательный курс для школьников с акцентом на программирование и информационную безопасность, который получил название «Математическая вертикаль Касперского». На сегодняшний день проект реализован на базе московской школы 1409 и охватывает учеников 7-10 классов. Основа программы — углубленное изучение математики, физики и информатики с использованием новейшего учебного оборудования. При этом вторая половина дня у учащихся посвящена спецкурсам от экспертов «Лаборатории Касперского», которые ведут семинары по основам программирования и отдельным языкам (С++ и Python), алгоритмам, криптографическим методам защиты информации и другим аспектам информационной безопасности.

Для прохождения курса нужно зарегистрироваться по ссылке: https://stepik.org/course/62247/promo.