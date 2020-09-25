25.09.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСтатьи«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности

«Лаборатория Касперского»: сотрудники переоценивают свои знания о кибербезопасности

Kaspersky

По итогам работы общедоступного бесплатного курса «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», реализованного «Лабораторией Касперского» и Area9 Lyceum в рамках программы Kaspersky Security Awareness, выяснилось, что значительное количество сотрудников переоценивают свои компетенции в области кибербезопасности. Более трети проходивших обучение пользователей (34%) принимали неверные решения. Причем в 90% случаев они не сомневались в правильности выбранных ответов. Это было выявлено с помощью адаптивной методики курса*, в котором учащихся при ответе на вопросы просили оценить степень своей уверенности в знаниях.

В результате больше всего ошибок было допущено в категории вопросов, связанных с безопасным использованием интернет-браузеров (45%), преимуществами применения виртуальных машин (60%), а также корпоративных IT-ресурсов для работы из дома (52%), в частности почты, облачных хранилищ и т.д. Кроме того, затруднение вызвал вопрос о том, как правильно обновлять ПО: с ним не справилась половина участников, хотя практически все, кто допустил ошибку (92%), думали, что у них есть необходимый для этого навык.

«Компаниям важно повышать цифровую грамотность своих сотрудников, в частности проводить тестирования на уровень таких знаний и специализированные тренинги. Ведь бывает так, что сотрудник не видит ничего особенного в рискованных с точки зрения информационной безопасности действиях. Он может хранить корпоративную информацию на личных ресурсах и при этом не обращаться к системному администратору за рекомендациями на эту тему. Подобное поведение — это «неосознанная некомпетентность», которая достаточно быстро становится привычкой и даже приводит к киберинцидентам внутри организаций», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Узнать больше о платформах «Лаборатории Касперского» для повышения цифровой грамотности сотрудников можно по ссылке https://www.kaspersky.ru/enterprise-security/security-awareness.

*Анонимизированные данные получены на основе результатов тестирования участников общедоступного онлайн-курса «Безопасность во время пандемии в жизни и бизнесе», разработанного “Лабораторией Касперского” и Area9 Lyceum, одной из ведущих компаний в области адаптивного обучения. Бесплатный курс был запущен по всему миру в начале апреля 2020, чтобы помочь всем пользователям интернета повысить уровень цифровой грамотности и безопасно адаптироваться к удаленной работе.

ТЕГИ:
Ring Always Home Cam: первая в мире летающая домашняя камера наблюдения
ESET: киберпреступники ищут новые способы шантажировать пользователей
Новости по теме
Антивирусы
ESET: киберпреступники ищут новы
Интервью
«Детская Горячая Линия» работала
События
MWC 2021 перенесена на конец июн
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!