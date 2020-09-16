16.09.2020

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Купи смартфон или планшет Samsung и получи в подарок годовую подписку на 1 Gb интернета от Azercell!

Samsung

Azercell совместно с компанией Samsung объявляет о старте новой кампании. Начиная с 15 сентября каждый новый абонент Azercell, купивший любую модель смартфона или планшет бренда Samsung, получает в подарок 1 Gb интернета на протяжении 1 года.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществами кампании, достаточно приобрести новый номер Azercell и любое из многофункциональных устройств Samsung, отличающихся современным дизайном, в сети дилерских или эксклюзивных магазинов Azercell до 30 октября.

Для получения подробной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/samsung_kampaniyasi/

 

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