Корабль Mayflower с ИИ IBM спущен на воду

В марте этого года InfoCity сообщал о том, что компания IBM и некоммерческая исследовательская организация Promare объявили о старте первого испытательного плавания автономного судна Mayflower. В море планируется протестировать прототип системы AI Captain на базе искусственного интеллекта IBM, благодаря которой автономный корабль Mayflower сможет без участия человека пересечь Атлантический океан.

Судно вышло на воду 16 сентября в Плимуте (Великобритания) в ходе мероприятия, посвященного 400-летию со дня плавания одноименного корабля, на котором в Америку прибыли одни из первых английских переселенцев.

На проектирование и строительство корабля Mayflower, а также обучение моделей искусственного интеллекта ушло около двух лет. Морское исследовательское судно, работающее на базе искусственного интеллекта и солнечной энергии, будет собирать необходимые данные об окружающей среде. Полученные им данные помогут ученым понять такие важнейшие вопросы, как глобальное потепление, микропластическое загрязнение и сохранение морских млекопитающих. В основе ИИ-системы — передовые вычислительные системы IBM, программное обеспечение для автоматизации, технологии компьютерного «зрения» и программное обеспечение с открытым исходным кодом Red Hat.

«Автономное судно Mayflower, способное сканировать горизонт на предмет возможных опасностей, принимать обоснованные решения и изменять свой курс на основе сопоставления данных в реальном времени, имеет больше общего с современным банком, чем со своим тезкой из 17 века», — отметил в пресс-релизе Энди Стэнфорд-Кларк (Andy Stanford-Clark), технический директор IBM UK & Ireland.

IBM и ProMare также анонсировали запуск веб-портала MAS400.com, позволяющего пользователям во всем мире следить за перемещениями судна в ходе его исследовательских миссий, которые состоятся в ближайшие месяцы. Весной следующего года корабль попытается пересечь Атлантику по маршруту, который прошел Mayflower в 1620 году.