Компания Bestcomp Group стала партнером первого уровня корпорации Cisco

Компания Bestcomp Group и корпорация Cisco заключили соглашение о прямом сотрудничестве. По условиям соглашения, компания Bestcomp Group получила статус партнера первого уровня (Tier 1) корпорации Cisco. Bestcomp Group является единственной компанией в Азербайджане, обладающей таким уровнем партнерства с Cisco.

Как отметил генеральный директор компании Фарид Гасанов, «Это очень радостное для нас событие является большим успехом для азербайджанской компании. За последние годы наша компания добилась больших успехов в области проектирования и реализации решений по Дата Центрам, информационной безопасности и телекоммуникациям. Мы являемся одной из трех компаний, обладающих статусом «Cisco Master Security Specialization» на территории СНГ. Bestcomp Group был удостоен награды «Azerbaijan Enterprise Partner of the Year» на прошедшем в 2019-м году в Лас-Вегасе (США) мероприятии «Cisco Partner Summit» при участии более 4000 представителей различных ИТ-компаний со всего мира. Хочу отметить, что наши показатели сотрудничества с Cisco стали еще более впечатляющими в 2020-м году, тем самым усилив наш лидерский статус в этой области на азербайджанском рынке. В Bestcomp Group работает большое количество талантливых специалистов, обладающих сертификатами в области безопасности Cisco — CCIE, CCNP, CCDA, CCNA, ASAAM, управления проектами — PRINCE 2, а также имеющие более 500 сертификатов от ведущих ИТ-компаний мира. Именно благодаря нашим уважаемым заказчикам и высококвалифицированным специалистам мы смогли достичь таких высот».

Поздравляя компанию Bestcomp Group с последними достижениями, менеджер корпорации Cisco по работе с партнерами в странах СНГ г-н Сергей Кравчук заявил, что Bestcomp Group реализует много достойных и серьезных проектов и статус «Cisco Master Security Specialization» является отличительной чертой компании Bestcomp Group на рынке и доказывает высокий уровень квалификации компании в области решений по информационной безопасности. Это достижение высоко оценивается корпорацией Cisco.

Компания Bestcomp Group является ведущей ИТ-компанией Азербайджана, осуществляющей активную деятельность на международном рынке. Новое достижение подтверждает исключительную квалификацию Bestcomp Group и позволяет проводить аудит, проектировать, внедрять и реализовывать самые сложные задачи в области Дата центров, телекоммуникационных решений и кибербезопасности, применяя различные технологии Cisco в странах СНГ и Азии.