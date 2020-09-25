Представлено приложение Smart Customs для растаможивания товаров в режиме on-line

Государственный таможенный комитет Азербайджана представил мобильное приложение Smart Customs для устройств под управлением операционных систем iOS и Android, посредством которого можно оформлять все процедуры по растаможиванию товаров в режиме on-line. Также процедуру можно провести на сайте Smart Customs по ссылке https://c2b.customs.gov.az/queue.aspx.

Приложение было разработано для обеспечения доступа к услугам электронной таможни, предоставляемым Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики для мобильных устройств. Как граждане Азербайджана, так и иностранные граждане могут использовать это приложение. Приложение позволяет пользователям регистрировать on-line очереди для пересечения границ, рассчитывать таможенные пошлины на транспортные средства, обращаться в Комитет через интернет, получать новости и обращаться в контактный центр Государственного таможенного комитета.

Таможенная служба Азербайджана планирует добавить больше услуг и функциональности к текущему приложению в ближайшем будущем. Комментарии и предложения по поводу сервиса, продуктов или услуг можно отправлять по электронной почте [email protected].

Напомним, что теперь, если сумма заказа превышает установленный новым законом лимит в 300 долларов, то нет необходимости физически присутствовать в таможенном органе. Все таможенные платежи производятся заранее в электронном виде. Для этого необходимо зарегистрировать личный кабинет в приложении Smart Сustoms и пройти все процедуры в режиме on-line. При прохождении всех необходимых таможенных процедур посредством Smart Customs заказанная посылка будет доставлена сразу по указанному адресу.

Представители Государственного таможенного комитета отмечают, что новый проект создаст условия для более прозрачного и быстрого внедрения электронной коммерции, повысит уровень обслуживания, исключит трату времени, обеспечит прозрачность, правильную таможенную статистику и эффективное использование ресурсов.

В будущем планируется запустить и другие сервисы для участников международной торговли через приложение Smart Customs.

Напомним, что накануне, 24 сентября, в Азербайджане вступили в силу новые правила ввоза товаров и интернет-заказов. Лимит на провоз товаров через границу сокращен с 1500 долларов до 800 долларов, а сумма на on-line заказы — с 1000 долларов до 300 долларов.