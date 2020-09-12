Книга Паоло Аливерти «Elettronica per Maker» переведена на азербайджанский язык

Книга итальянского автора Паоло Аливерти (Paolo Aliverti) «Elettronica per Maker» была переведена на азербайджанский язык и вышла ограниченным тиражом под названием «Hər kəs üçün Elektronika». В качестве переводчика выступил глава департамента разработки аппаратных средств и продуктов компании Sumaks Эльгюн Гасанов.

«Электроника — это просто!» — утверждает известный итальянский инженер-робототехник Паоло Аливерти. Если вы никогда не имели дела с электротехникой и хотите с чего-то начать или же ваши знания просто нужно освежить — эта книга для вас! В книге вы найдете как базовые сведения и понятия в области электроники, такие как ток, напряжение, сопротивление и другие характеристики, так и важную для новичка информацию об электронных компонентах, схемах и микроконтроллерах. Сделайте эту книгу настольной при работе над собственными DIY-проектами, будь то Arduino, Raspberry Pi или ремонт домашней техники своими руками. Множество иллюстраций и простые, доступные новичку объяснения делают книгу лучшим самоучителем по электронике.

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