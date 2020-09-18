Кампания «Платите мобильным приложением с Visa»: как увеличился процент оплаты телефонами и количество транзакций

Компания Visa и Центральный банк Азербайджана в июне объявили о запуске кампании «Платите мобильным приложением с Visa». Основной целью стало продвижение мобильных бесконтактных платежей среди потребителей и увеличение количества токенизированных транзакций в стране.

Участие в кампании принимали держатели карт Visa при оплате через мобильные кошельки, выпущенные 4 банками, уже запустившими данную технологию: Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Bank Respublika и VTB Bank.

Результат за два месяца проведения кампании превзошел ожидания и подтвердил высокий спрос на мобильные платежи среди пользователей: рост оборотов по токенизированным транзакциям составил около 250 % и достиг 350 тыс. манатов в месяц. Количество транзакций увеличилось вдвое и составило свыше 14 тыс. транзакций в месяц. Учитывая актуальность инициативы в контексте увеличения числа проектов по внедрению сервиса токенизации, а также активное вовлечение жителей Азербайджана, было принято решение продлить кампанию до 10 октября 2020 года.

Напоминаем, что для участия в кампании держателю карты Visa необходимо совершить не менее 10 транзакций на сумму 5 манатов в течение 1 месяца через мобильное приложение Международного банка Азербайджана, Kapital Bank, Bank Respublika и VTB Bank.