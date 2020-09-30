Итоги IDC Future of Enterprise Digital Summit «Предприятие будущего»

24 сентября международная аналитическая компания IDC провела крупнейшее мероприятие года IDC Future of Enterprise Digital Summit «Предприятие будущего». В саммите приняли участие более 500 руководителей по ИТ и руководителей бизнес-направлений, вовлеченных в процессы цифровой трансформации и внедрения цифровых инноваций. География участников мероприятия охватила тринадцать стран — от Монголии до Беларуси, ­включая Россию, Центральную Азию и Кавказ.

По прогнозам IDC, мир быстрыми темпами приближается к переломному моменту — к моменту, после которого доля компаний, зарабатывающих на цифровых продуктах и услугах, превысит долю компаний реального сектора. В 2022 году уже 65 % мирового ВВП будет приходиться на ВВП с участием цифровых технологий. У глав компаний, прошедших через цифровизацию, будет собственный набор задач, отличный от набора задач руководителей компаний, относящихся к реальному сектору. В рамках концепции «Будущее организации» IDC распределяет весь спектр задач цифрового предприятия на 9 направлений. В программу саммита в одноименные сессии были включены некоторые из этих направлений: «Будущее Инноваций», «Будущее Работы», «Будущее Инфраструктуры», «Будущее Интеллекта».

Выступая с приветственным словом к участникам саммита, директор по исследованиям IDC Мередит Уэйлен определила ключевую повестку саммита: «Глобальное исследование IDC влияния COVID-19 на бизнес показало, что многие компании уже определили свои слабые места и уже успели разработать план по их устранению. Но многих интересует более глобальный вопрос: какие последствия пандемии останутся с нами навсегда и какие дальнейшие изменения следует учитывать? Ответив на этот вопрос, вы сможете скорректировать долгосрочный план цифровизации вашей компании. Именно с этим вопросом мы попытаемся разобраться на сегодняшнем мероприятии».

На саммите выступили более 30 докладчиков как из компаний, активно проводящих инициативы цифровой трансформации у себя, так и международных вендоров и системных интеграторов, предлагающих новейшие решения и услуги. Помимо подготовленных выступлений, на мероприятии состоялось множество диалогов и живых дискуссий. Основной стала дискуссия пленарной сессии «Возможности и угрозы цифровизации. Уроки 2020 года», которую модерировал вице-президент IDC в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии, Андрей Беклемишев, и в которой приняли участие: ИТ-директор KAZ Minerals Станислав Дмитриев, старший вице-президент по ИТ «Глория Джинс» Сергей Климаш, директор по управлению изменениями «Норникель-ОЦО» Екатерина Генкина, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России Сергей Жуков, директор по стратегическому консалтингу VMware Артем Гениев и директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил Петров.

Конференция состоялась при поддержке международных лидеров ИТ-индустрии: Aruba, Intel, VMware, CheckPoint, Dell Technologies, RedHat, Jet Infosystems, Softline, Hitachi Vantara, Denodo, Veeam.

Информационную поддержку форуму оказали информационные порталы: «Интерфакс», itWeek, ALFA.KZ и HIREBEE, Info City, ICT News, журналы: «Дело», «Сети&Бизнес», «Журнал Стратегия».