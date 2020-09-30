30.09.2020

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Итоги IDC Future of Enterprise Digital Summit «Предприятие будущего»

IDC Future of Enterprise Digital Summit

24 сентября международная аналитическая компания IDC провела крупнейшее мероприятие года IDC Future of Enterprise Digital Summit «Предприятие будущего».  В саммите приняли участие более 500 руководителей по ИТ и руководителей бизнес-направлений, вовлеченных в процессы цифровой трансформации и внедрения цифровых инноваций.  География участников мероприятия охватила тринадцать стран — от Монголии до Беларуси, ­включая Россию, Центральную Азию и Кавказ.

По прогнозам IDC, мир быстрыми темпами приближается к переломному моменту — к моменту, после которого доля компаний, зарабатывающих на цифровых продуктах и услугах, превысит долю компаний реального сектора. В 2022 году уже 65 % мирового ВВП будет приходиться на ВВП с участием цифровых технологий. У глав компаний, прошедших через цифровизацию, будет собственный набор задач, отличный от набора задач руководителей компаний, относящихся к реальному сектору. В рамках концепции «Будущее организации» IDC распределяет весь спектр задач цифрового предприятия на 9 направлений. В программу саммита в одноименные сессии были включены некоторые из этих направлений: «Будущее Инноваций», «Будущее Работы», «Будущее Инфраструктуры», «Будущее Интеллекта».

Выступая с приветственным словом к участникам саммита, директор по исследованиям IDC Мередит Уэйлен определила ключевую повестку саммита: «Глобальное исследование IDC влияния COVID-19 на бизнес показало, что многие компании уже определили свои слабые места и уже успели разработать план по их устранению.  Но многих интересует более глобальный вопрос: какие последствия пандемии останутся с нами навсегда и какие дальнейшие изменения следует учитывать?  Ответив на этот вопрос, вы сможете скорректировать долгосрочный план цифровизации вашей компании. Именно с этим вопросом мы попытаемся разобраться на сегодняшнем мероприятии».

9 направлений «Предприятия будущего» в докладе Мередит Уэйлен, директора по исследованиям IDC. Фото: IDC

На саммите выступили более 30 докладчиков как из компаний, активно проводящих инициативы цифровой трансформации у себя, так и международных вендоров и системных интеграторов, предлагающих новейшие решения и услуги.  Помимо подготовленных выступлений, на мероприятии состоялось множество диалогов и живых дискуссий.  Основной стала дискуссия пленарной сессии «Возможности и угрозы цифровизации. Уроки 2020 года»,  которую модерировал вице-президент IDC в Центральной Азии, Азербайджане и Монголии, Андрей Беклемишев, и в которой приняли участие: ИТ-директор KAZ Minerals Станислав Дмитриев, старший вице-президент по ИТ «Глория Джинс» Сергей Климаш, директор по управлению изменениями «Норникель-ОЦО» Екатерина Генкина, директор по развитию корпоративного бизнеса Intel в России Сергей Жуков, директор по стратегическому консалтингу VMware Артем Гениев и директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил Петров.

Панельная дискуссия саммита IDC Future of Enterprise Digital Summit. Фото: IDC

Конференция состоялась при поддержке международных лидеров ИТ-индустрии: Aruba, Intel, VMware, CheckPoint, Dell Technologies, RedHat, Jet Infosystems, Softline, Hitachi Vantara, Denodo, Veeam.

Модератор саммита IDC Future of Enterprise Digital Summit Андрей Беклемишев, IDC. Фото: IDC

Информационную поддержку форуму оказали информационные порталы: «Интерфакс», itWeek, ALFA.KZ и HIREBEE, Info City, ICT News, журналы: «Дело», «Сети&Бизнес», «Журнал Стратегия».

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