22.09.2020

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Intel получила лицензию на поставку определенной продукции для Huawei

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Компания Intel получила у регулирующих органов США лицензии на продолжение поставок определенных продуктов для Huawei Technologies, сообщает Reuters. Перечень продукции не уточняется.

В связи со очередным ухудшением отношений между США и Китаем, Вашингтон оказывает давление на правительства стран по всему миру с целью вытеснения компании Huawei с рынка. Однако Сей Ян, вице-президент и руководитель китайского подразделения Intel заявил, что рынок Китая растет и развивается, поэтому уходить с него нельзя. Сюй Ян отметил, что Intel работает в Китае уже 35 лет и считает, что взаимовыгодное сотрудничество — лучший способ преодолеть трудности.

15 сентября вступили в силу новые ограничения Министерства торговли США, в связи с чем были прекращены поставки компонентов для Huawei целым рядом компаний, включая TSMC, Samsung Display и LG Display, так их продукция была разработана с использованием программного обеспечения или технологий американских фирм.

С просьбой к властям США разрешить продолжить поставки для Huawei обратился и китайский чипмейкер SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), использующий оборудование американского производства для выпуска чипов.

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