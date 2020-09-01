Илон Маск вошел в Топ-3 самых богатых людей мира

Акции Tesla в понедельник подорожали на 12,5% до нового рекордного уровня 498,32 долларов (на момент закрытия торгов). Это привело к росту капитализации Tesla до 464,339 млрд. долларов. Компания заняла седьмое место в рейтинге самых дорогих компаний США, обойдя Visa с 411,765 млрд. долларов.

Вследствие этого выросло и состояние Илона Маска (Elon Musk). За день его состояние увеличилось на 11,7 млрд. долларов, и если на конец прошлой недели Маск занимал четвертое место в рейтинге самых богатых людей в мире, то теперь вошел в Топ-3, обогнав Марка Цукерберга (111 млрд. долларов).