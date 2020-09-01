Игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7i оснащен видеокартой GeForce RTX 2060

Компания Lenovo анонсировала игровой ноутбук Legion Slim 7i. Как утверждается, это самый легкий и тонкий в мире 15,6-дюймовый ноутбук с дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX. Устройство заключено в алюминиевый корпус толщиной 18 мм, вес составляет 1,86 кг.

Новинка может комплектоваться дисплеем формата Full HD с частотой обновления 144 Hz или экраном 4К с частотой 60 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства Adobe RGB.

Основа компьютера — процессор Intel Core десятого поколения серии Comet Lake. Максимальная конфигурация Legion Slim 7i предусматривает процессор Intel Core i9-10980HK, дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, до 32 Gb оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 3200 MHz и до 2 Tb PCIe SSD-накопителя формата M.2. Lenovo разработала новую систему охлаждения ColdFront 2.0, эффективность которой на 31% больше, чем у предшественника.

Питание ноутбук получает от аккумулятора емкостью 71 Втч. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 7,5 часа.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев, аудиосистема Dolby Atmos с двумя динамиками и веб-камера 720р. Предусмотрена полноразмерная клавиатура с подсветкой.

В продажу игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7i поступит 26 октября по цене от 1329 долларов.