Игровой ноутбук Honor Hunter V700 получил экран 144 Hz и GeForce RTX 2060

Бренд Honor представил игровой портативный компьютер Hunter V700. Устройство заключено в корпус толщиной 19,9 мм, выполненный из алюминиевого сплава. На верхней крышке — логотип Hunter с подсветкой, многоцветная подсветка также охватывает клавиатуру и вентиляционные отверстия. Крепление крышки протестировано на 50000 циклов открывания/закрывания.

Ноутбук оборудован 16,1-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 × 1080 пикселей) с частотой обновления 144 Hz. Заявлено 100% охвата цветового пространства sRGB.

Аппаратная основа устройства процессор Intel Core десятого поколения: может быть применен i5-10300H или i7-10750H. В первом случае в состав графической подсистемы входит дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, во втором — GeForce RTX 2060. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя NVMe SSD — 512 Gb или 1 Tb. Новинка может похвастаться высокоэффективной системой охлаждения.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейс HDMI 2.0, два порта USB 3.2 Gen1, по одному порту USB Type-C и USB 2.0, аудиогнездо 3,5 мм и гнездо для сетевого кабеля, а также аудиосистема с поддержкой объемного звучания.

Стоимость Honor Hunter V700 составит от 1100 до 1480 долларов в зависимости от комплектации. В продажу поступит 27 сентября.