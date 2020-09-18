IDC: мировой рынок блокчейн-решений продолжает показывать устойчивый рост

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз по мировому рынку блокчейн-решений на ближайшие годы. Как отмечается, несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию, отрасль продолжит показывать устойчивый рост.

По мнению аналитиков, объем рынка в этом году составит в денежном выражении 4,1 млрд. долларов, а рост по сравнению с прошлым годом превысит 50%.

В дальнейшем отрасль будет демонстрировать среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) на уровне 46,4%. В результате, в 2024 году затраты достигнут 17,9 млрд. долларов, то есть увеличатся более чем в четыре раза по сравнению с текущим годом.

В 2020 году более четверти от общих затрат на мировом блокчейн-рынке придется на банковский сектор. По прогнозам, величина CAGR в данной области в течение ближайших лет составит 45,3%.

Почти 25% от общих затрат придется на производственную сферу. Показатель CAGR здесь окажется на уровне 50%. Приблизительно 70% в общем объеме рынка будет приходиться на всевозможные IT-сервисы и бизнес-сервисы.