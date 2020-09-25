IBM и Cambridge Quantum Computing запустили первый в мире облачный квантовый генератор случайных чисел

Базирующаяся в Кембридже и занимающаяся квантовым вычислениям компания Cambridge Quantum Computing (CQC) совместно с корпорацией IBM запустила первый в мире облачный сервис квантовой генерации случайных чисел (Quantum Random Number Generation, QRNG) со встроенной верификацией для пользователей, сообщает servernews.ru.

Сервисы квантовой генерации случайных чисел нельзя назвать новым решением, но до сих пор ими нельзя было воспользоваться в облачных средах, где к ним могли бы получить доступ исследователи и бизнес-разработчики. Первоначально бета-версия совместного сервиса будет доступна для участников сети IBM Q Network, впервые обеспечивая сертифицированную квантовую случайность.

«Приложение, разработанное CQC, генерирует истинную максимальную случайность или энтропию, реализованную на квантовом компьютере IBM, который может быть проверен и, таким образом, впервые сертифицирован как действительно квантовый — и, следовательно, действительно максимально случайный», — сообщил гендиректор CQC Ильяс Хан (Ilyas Khan). Сертифицированный сервис QRNG использует тест Белла на основе неравенств Мермина, предлагаемый через модуль qiskit_rng платформы Qiskit, который проверяет истинную квантовую природу основных процессов с помощью статистического анализа.

В сотрудничестве с IBM компания CQC достигла двух основных фаз развития квантовых вычислений: одна — в вычислительном плане, а другая — в плане коммерциализации квантовых вычислений, когда впервые с облачным доступом к приложению для квантовых компьютеров компания предоставляет услугу, которая имеет реальное практическое применение. CQC была частью группы стартапов-учредителей IBM Q Network, анонсированной в 2018 году. В январе 2020 года IBM стала инвестором CQC.