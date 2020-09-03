Huawei представила смартфоны Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus с поддержкой 5G

Компания Huawei представила смартфоны среднего уровня Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus. Обе модели построены на процессоре MediaTek Dimensity 720 и поддерживают сети пятого поколения (5G).

Смартфон Enjoy 20 оснащается 6,6-дюймовым дисплеем HD+. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD. Тройная основная камера объединяет сенсоры на 13, 5 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 8 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки.

Модель Enjoy 20 Plus получила 90-герцевый экран Full HD диагональю 6,63 дюйма. Смартфон комплектуется 6 или 8 Gb ОЗУ, встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 Gb данных. Тройная основная камера объединяет датчики на 48, 8 и 2 Мп, фронтальная разрешением 16 Мп размещена на выдвигающемся модуле. Аккумуляторная батарея емкостью 4200 мА·ч поддерживает 40-ваттную подзарядку.

Устройства функционируют под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1. Оба смартфона получили адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев

Стоимость смартфонов от 250 до 365 долларов. Продажи стартуют 10 сентября.