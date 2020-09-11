Huawei представила smart-чемодан с повышенной защитой

Huawei представила умные чемодан Smart Business Suitcase, в трех размерах: 20, 25 и 28 дюймов.

Чемодан имеет жесткую конструкцию и ручку из алюминиевого сплава. В комплект поставки входят мешки для сухих и влажных вещей.

Если чемодан был синхронизирован со смартфоном Huawei, то замок автоматически откроется, если поднести гаджет к зоне считывания, даже если экран устройства будет выключен.

Кроме того, в чемодане предусмотрен внешний USB-порт, позволяющий заряжать смартфон и другие гаджеты от расположенного внутри аккумулятора.

Стоимость, в зависимости от размера чемодана, составляет 292 доллара, 337 долларов или 380 долларов.