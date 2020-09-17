Huawei представила планшет MatePad 5G. Это первый планшет компании среднего уровня с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

Устройство оборудовано 10,4-дюймовым дисплеем IPS формата 2К. Яркость составляет 470 кд/м2.

В основу положен фирменный процессор Kirin 820 5G с графическим ускорителем ARM Mali-G57MP6 и нейровычислительным модулем NPU. Объем оперативной памяти – 6 Gb, вместимость флеш-накопителя — 128 Gb с возможностью расширения при помощи microSD-карты. Разрешение основной и фронтальной камер 8 Мп.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 7250 мА·ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Время автономной работы составляет 12, 5 часа.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.1, аудиосистему с четырьмя динамиками, четыре микрофона, порт USB 2.0 Type-C. Габариты — 245,2 × 154,96 × 7,45 мм, вес — 460 гр. Установлена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.

Стоимость Huawei MatePad 5G ориентировочно 470 долларов. Продажи стартуют 23 сентября.