Huawei представила Harmony OS 2.0

Сегодня в Китае началась конференция разработчиков Huawei Developer Conference 2020, на которой генеральный директор потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю (Richard Yu) официально представил вторую версию фирменной операционной системы Hongmeng OS. За пределами Китая она будет называться Harmony OS 2.0.

С сегодняшнего дня разработчики получат доступ к бета-версии Harmony OS 2.0, всем необходимым инструментам, документации и эмулятору. Эта сборка предназначена для smart-телевизоров, smart-часов и автомобилей. В декабре текущего года будет запущено тестирование версии для смартфонов.

Было объявлено, что смартфоны Huawei будут полностью поддерживать систему Hongmeng OS 2.0 в 2021 году.

Среди ключевых особенностей Harmony OS 2.0 были заявлены адаптивный пользовательский интерфейс, меняющийся в зависимости от типа и размера устройства, улучшенная безопасность, более продвинутое распознавание голоса и передача данных между гаджетами на высокой скорости.

Компания также анонсировала OpenHarmony — специальную версию своей ОС с открытым исходным кодом. С 10 сентября OpenHarmony поддерживает устройства с объемом оперативной памяти до 128 Mb. В апреле 2021 года будет добавлена поддержка до 4 Gb ОЗУ, а в октябре 2021 года — свыше 4 Gb.