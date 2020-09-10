Huawei MateBook X c пассивным охлаждением и Huawei MateBook 14 с Ryzen 7 4800H и Radeon RX Vega 7

Компания Huawei сегодня представила два ноутбука на конференции для разработчиков: MateBook X и MateBook 14. Впервые эти модели были презентованы в Китае, а сейчас станут доступны на глобальном рынке.

Huawei MateBook X получил практически безрамочный 13” сенсорный дисплей разрешением 3000×2000 пикселей, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью 400 кд/м2. Клавиатура предлагает ход клавиш 1,3 мм и полную подсветку, а трекпад у ноутбука на 26% больше, чем на старом MateBook X. Динамики спрятаны под клавишами Shift, а веб-камера скрыта под одной их клавиш в верхнем ряду клавиатуры. На передней панели есть два микрофона для видеозвонков. Толщина устройства составляет 13,6 мм при весе в 1 кг. Устройство получило два порта USB Type-C и 3,5 мм аудиоразъем. Новинка оснащена батареей емкостью 42 Вт/ч, которая обеспечивает 9 часов автономной работы при воспроизведении видео в формате FullHD. Ноутбук заряжается через адаптер USB Type-C мощностью 65 W.

Эта модель базируется на процессорах Intel Core i5 или Core i7 10-го поколения и оснащаются 16 Gb оперативной памяти. Ноутбук получил пассивную систему охлаждения. Кроме этого, это первый мобильный компьютер Huawei с поддержкой стандарта Wi-Fi 6. Как и другие MateBook, он может использоваться в качестве второго экрана для смартфонов Huawei или Honor с EMUI 10. Huawei MateBook X будет поставляться с операционной системой Windows 10 Home c октября текущего года. Цена новинки находится в пределах от 1599 до 1799 евро.

Также был представлен мобильный компьютер MateBook 14, базирующийся на процессорах Ryzen 5 4600H или Ryzen 7 4800H, которые работают со встроенным графическим процессором AMD Radeon RX Vega 7. Ноутбук оснащен 14” сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2160×1440 пикселей и яркостью 300 кд/м2. Есть два порта USB Type-A (3.2), один порт USB Type-C, один разъем HDMI 2.0 и 3,5 мм аудиоразъем. Вес ноутбука составляет 1,49 кг, а аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 65 W.

Huawei MateBook 14 выйдет на рынок в следующем месяце по цене в 849 евро за версию с процессором Ryzen 5 4600H, 8 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 256 Gb. Модель с процессором Ryzen 5 4600H, 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 521 Gb оценена в 949 евро. Такая же модификация, но с процессором Ryzen 7 4800H, стоит 1049 евро.